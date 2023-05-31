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Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Egemenlik mahallesinde bozulan yolların bakım ve onarım çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Egemenlik mahallesinde bozulan yolların bakım ve onarım çalışması yaptı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20

Dulkadiroğlu genelinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Egemenlik mahallesinde asfalt serim çalışması yaptı. Mahallenin muhtelif sokaklarında asfalt serim işlemi yapan ekipler, ulaşımın daha rahat olması adına faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları dile getirdi: “Ekiplerimizin yoğun çalışmaları devam etmektedir. İlçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Egemenlik mahallemizde oluşan yol bozulmaları ile ilgili de ekiplerimiz hızlı bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm alanlarda aynı özveriyle devam edecek. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sorun yaşamamaları adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”

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Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
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