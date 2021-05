Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke

Mahallede bulunan okul yolu ve muhtelif yerlerde kilit parke çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ulaşımın daha sağlıklı yaşanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Mahallelerimizin her türlü eksiğini yerine getirme adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışmaların başında da asfalt ve kilit parke gelmektedir. Güzelyurt mahallemizde bulunan muhtelif yerlerde de kilit parke çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın talebi, mahallelerimizin ihtiyaçları her zaman önceliğimizdir. İnşallah ihtiyaç duyulan alanlarda bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”