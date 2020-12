Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana Çıkan Projeleri

Yeni yıla sayılı günler kala 2020 yılının değerlendirmesini yayınlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılında ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştirdiğini bildirdi. Özellikle prestij proje olarak dikkat çeken Kamu Külliyesi Projesi’ni tamamlayarak hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, Heyecan Bahçesi gibi sosyal projeleri de hayata geçirdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin 2020 yılında ortaya koyduğu önemli etkinlik ve faaliyetler şu şekilde sıralandı:

TÜRKİYE’DE BİR İLK

KAMU KÜLLİYESİ HİZMETE BAŞLADI

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın ortaya koyduğu önemli prestij projelerden olan Kamu Külliyesi Projesi’nde sona gelindi. Dulkadiroğlu Belediye Hizmet Binası’nın hizmete başladığı külliye alanında, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı da taşınma için gün sayıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinin kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanması amacıyla Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından projelendirilen Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde hizmet süreci başladı. Belediye Hizmet Binaları, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarının tamamlandığı külliye alanında, Belediye Hizmet Binaları hizmet vermeye başladı.

HEYECAN BAHÇESİ AÇILDI

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Yeşiltepe mahallesinde yapımı tamamlanan Extrem spor alanı Heyecan Bahçesi hizmete açıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın gençlere yönelik önemli projelerinden biri olan Heyecan Bahçesi, geniş bir protokol katılımıyla hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere farklı ve güzel bir hizmet kazandırdıklarını vurguladı. Yedikuyular yolu üzerinde Yeşiltepe mahallesinde bulunan yaklaşık 50 dönümlük araziyi Extrem spor alanlarıyla donattıklarını dile getiren Başkan Okay, şunları aktardı: “Öncelikle bugün burada açılışımıza katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İlçemiz genlerinin ve ailelerinin hoşça vakit geçirebileceği bir alanı tamamlayarak hizmete sunduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İnşallah burada güzel vakit geçirirler. Şehrimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

DULKADİROĞLU’NDAN SOSYAL TESİS ATAĞI

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçesini inşa eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe genelinde toplamda 19 sosyal tesis yaparak hizmete sundu. Aksu ve Gaffarlı mahallelerine de sosyal tesisi inşaatı başlatan Başkan Okay, bu tesislerinde kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçesine birçok zenginlik kazandıran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle sosyal tesis bakımından ilçesini ihya etti. Her türlü sosyal aktivitenin yapılacağı sosyal tesis sayısını 19’a çıkaran Başkan Okay, sağlık tesisi, spor tesisi gibi sosyal alanların toplam sayısını ise 27’e çıkardı. İlçede sosyal tesis ihtiyacı duyulan alanlara proje üretmeye devam eden Başkan Okay, 2 adet sosyal tesisin inşaatını da sürdürüyor.

DULKADİROĞLU’NDAN VİRÜSE KARŞI TEDBİR

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirleri anlattı. Başkan Okay, hizmet binaları, sosyal tesisler, gençlik merkezi, müzeler ve konakların dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen Korona Virüsü ile ilgili Bakanlığın ön gördüğü tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, dezenfekte çalışmalarını büyük bir hassasiyet içerisinde yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak personelin eğitildiğini aktaran Başkan Okay, akabinde vatandaşların bilinçlenmesi adına afiş ve broşür çalışmaları yapıldığını aktardı. Bu afiş ve broşürlerinin vatandaşlara tek tek dağıtıldığını dile getiren Başkan Okay, esnafın da bu konuda bilinçlendirildiğini kaydetti.



DEPREM RİSKİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Kahramanmaraş’ta birçok kamu kurumunun katıldığı Deprem Riski konulu toplantı TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Programın önemine dair bir konuşma yapan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş’ta deprem riskini göz önüne alarak alınması gereken tedbirler ile ilgili bu toplantının yapıldığını dile getirdi.

Toplantıya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkoğlu Belediyesi, Pazarcık Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, AFAD temsilcileri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

KAHRAMANMARAŞ

SPORTİF TURİZMDEN PAYINA DÜŞENİ ALMALI

Geçtiğimiz yıl yapılan Türkiye Oryantiring Şampiyonasında Kahramanmaraş’a gelen yaklaşık 2 bin sporcu ve yakınının şehre ekonomik olarak çok büyük katkı yaptığını kaydeden Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, bu yıl kurtuluş mücadelesinin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında 3. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası Yarışlarını Kahramanmaraş’ta yaptıklarını söyledi.

Tarihi ve Kültürel değerlerini kullanarak turizm pastasından önemli bir pay almayı hedefleyen Kahramanmaraş’ta sportif turizm için de önemli çalışmalara imza atıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Oryantiring Şampiyonasının yapıldığı Kahramanmaraş’ta bu yıl Uluslararası Şalvar Güreş Şampiyonası da düzenlendi. 12 Şubat etkinlikleri kapsamında 3. Kademe Oryantiring şampiyonasının da yapıldığı Kahramanmaraş’ta esnaf ve vatandaşlar da durumdan memnun.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN KAMU KÜLLİYESİ TANITIMI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin ilk Kamu Külliyesi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nin tanıtım haberine yer verdi.

İletişim Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan haberde Kamu Külliyesi’nin tanıtımı yer aldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projelerinden biri olan Kamu Külliyesi’nin amacı ve öneminin anlatıldığı haberde, Dulkadiroğlu ilçesinin yeni bir vizyona kavuştuğu da vurgulandı. Kamu Külliyesi’nin Türkiye genelinde ses getirdiğini dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın bu alanda Türkiye’ye örnek olduğunu hatırlattı.



DULKADİROĞLU’NDAN BİR İLK DAHA

Pandemi sürecinde evde kalan kişilere Dulkadiroğlu Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle en güzel peşrev yarışması düzenliyor. Güreşçiler peşrev çekme görüntülerini whatsapp üzerinden yetkililere ulaştırarak yarışmaya katılabilecekler.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında evde kalan güreşçilere yönelik başlatılan proje kapsamında peşrev çekme yarışması düzenleniyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verileceği bildirildi.