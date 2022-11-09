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Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Vezir Hoca Bulvarı esnafını ziyaret ederek ilçenin gelişimine dikkat çekti.

Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu

Dulkadiroğlu’nun Gelişen Yüzü Vezir Hoca Bulvarı Oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Vezir Hoca Bulvarı esnafını ziyaret ederek ilçenin gelişimine dikkat çekti.

09 Kasım 2022 Çarşamba 15:01

Gelişimde lokomotif konumun ise Vezir Hoca Bulvarı olduğunu dile getiren Başkan Okay, ilçenin yeni Trabzon caddesinin bu alan olduğunu ifade etti.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Vezir Hoca Bulvarı’nı ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Okay, doğuya doğru gelişime dikkat çekerek bu gelişimin devam edeceğini söyledi.

Kamu Külliyesi projesiyle birlikte doğuya doğru gelişimin önünü açtıklarını anlatan Başkan Okay, ortaya koydukları yatırımlarla ilçenin dört bir yanının değerlendiğine işaret etti.

Esnafla sohbetinde Vezir Hoca Bulvarı’nın hızla geliştiğinin altını çizen Başkan Okay, şunları aktardı: “Vezir Hoca Bulvarı ve çevresi yeni Trabzon caddesi haline geldi. Bu bölgemize esnafımız önemli yatırımlar yaptı. Vatandaşlarımız da bu yatırımlara ilgi ve alakalarıyla destek oluyorlar. Göreve geldiğimizde ilçemizi doğuya doğru geliştireceğimizi söylemiştik. Ortaya koyduğumuz yatırım ve projeler bu söylemimizi gerçeğe dönüştürdü. İlçemiz her anlamda bugün daha değerli ve kıymetli konumdadır. Özellikle Vezir Hoca Bulvarı esnafı bu gelişimden çok ciddi bir şekilde istifade etmeye başladı. Bu durum bizleri çok mutlu etmektedir. İlçemizin dört bir yanı aynı değere ve öneme sahiptir. Bu değeri ve önemi artırma adına yatırımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz.”

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