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Edebiyatın Başkentinde “Şairler Tepesi” İçin Geri Sayım Başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Milyon TL yatırımla yenilediği Şairler Tepesi’nde geri sayım başladı. Eşsiz manzarası, dünya standartlarında mutfağı ve hizmet kalitesiyle hizmet verecek tesis; misafirlerine edebiyat iklimini, lezzeti ve konforu bir arada sunacak.

Edebiyatın Başkentinde “Şairler Tepesi” İçin Geri Sayım Başladı

Edebiyatın Başkentinde “Şairler Tepesi” İçin Geri Sayım Başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Milyon TL yatırımla yenilediği Şairler Tepesi’nde geri sayım başladı. Eşsiz manzarası, dünya standartlarında mutfağı ve hizmet kalitesiyle hizmet verecek tesis; misafirlerine edebiyat iklimini, lezzeti ve konforu bir arada sunacak.

12 Ekim 2022 Çarşamba 12:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenen yüzüyle hizmet vermeye hazırlanan tesisi “Şairler Tepesi” için geri sayım başladı. Altyapıdan ulaşıma, servis birimlerinden sosyal donatılarına kadar baştan sona yenilenen tesiste; misafir ağırlama kapasitesi 3 kat, otopark kapasitesi ise 5 kat artırıldı. Ahir Dağı eteklerinde yer alan ve toplamda 30 Milyon TL yatırımla çehresi değiştirilen tesisin 12 metre genişliğindeki yeni arteri; kent merkezinden 15 dakikada konforlu ulaşım imkânı sunuyor. Dünya standartlarında mutfağı ve servisiyle aylık 150 bin misafir ağırlaması öngörülen tesisin, kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Edebiyat Şehrinde Şiir Gibi Lezzetler

Şairler Tepesi adıyla markalaşacak tesis Kahramanmaraş’ın “Edebiyatın Başkenti” kimliğinden de izler barındırıyor. Tesiste hizmet verecek yeni restoran alanı “Ahir Sofrası” adıyla hizmet verecek. Yanı sıra tesisin iki yeni terası ise kentin önemli yazarları Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin adını taşıyacak. “Bahçe Mihriban” ve “Bahçe Mona Roza” olarak hizmet verecek teras birimleriyle yeni tesis; misafirlerine edebiyat iklimini, lezzeti ve konforu bir arada sunacak.

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Edebiyatın Başkentinde “Şairler Tepesi” İçin Geri Sayım Başladı
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