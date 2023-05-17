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Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
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Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ve Nurhak geçici barınma merkezlerinde kilit parke ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Üstyapı imalatlarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla geçici barınma merkezleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.

Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den

Ekinözü ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt ve Üst Yapısı Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ve Nurhak geçici barınma merkezlerinde kilit parke ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Üstyapı imalatlarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla geçici barınma merkezleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:13

Şehrin ihya ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için oluşturulan geçici konaklama merkezlerinde de alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca Ekinözü ve Nurhak geçici barınma merkezlerinde başlatılan çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, 150 aileye ev sahipliği yapacak Ekinözü Geçici Konaklama Merkezi’nde kilit parke imalatlarına devam ediyor. Çalışmalarla konteyner kente toplamda 8 bin metrekare parke ve bordür kazandırılacak. 296 aileyi misafir edecek Nurhak Konteyner Kent’te de asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Üstyapı imalatlarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla geçici barınma merkezleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.

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Ekinözü Ve Nurhak’ta Barınma Merkezlerinin Alt Ve Üst Yapısı Büyükşehir’den
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