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Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde Kandilköy ve Yeniköy mahalle yollarını kilit parke ile yeniledi. Kürtül ve Soysallı mahallelerinde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor

Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde Kandilköy ve Yeniköy mahalle yollarını kilit parke ile yeniledi. Kürtül ve Soysallı mahallelerinde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

18 Ocak 2023 Çarşamba 17:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Ekinözü’nde mahalle yollarını kilit parkeyle yeniliyor. Ekipler, Kandilköy ve Yeniköy mahallelerinde yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Mahalle yolları toplamda 4 bin metrekare kilit parke ve bordürle yenilendi. Kürtül ve Soysallı mahallelerinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle yollarına 5’er bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıylamahalle yollarının ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

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Ekinözü’nde Ulaşım Yatırımları Sürüyor
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