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Elbistan’da deprem şehitleri için “umut ormanı” kurulacak!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, asrın felaketinin yaşandığı Elbistan’da ailelerini kaybeden 85 çocuk için Kaynarca Göleti’nin etrafına ‘umut ormanı’ kuracaklarını açıkladı.

Elbistan’da deprem şehitleri için “umut ormanı” kurulacak!

Elbistan’da deprem şehitleri için “umut ormanı” kurulacak!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, asrın felaketinin yaşandığı Elbistan’da ailelerini kaybeden 85 çocuk için Kaynarca Göleti’nin etrafına ‘umut ormanı’ kuracaklarını açıkladı.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:55

Gürbüz, Elbistan’da 6 şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde ailelerini kaybeden 85 çocuğu Yetim Koordinasyon Merkezi’nde ağırladıklarını belirterek “85 yavrumuzla birlikte, şehrimizin simgesi Kaynarca Göleti’nin etrafına 85 adet fidan dikeceğiz” dedi.

Gürbüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Depremden sonra Yetim Koordinasyon Merkezimizde, depremde ailesini kaybeden 85 yavrumuzu daha ağırlamaya başlamıştık. Artık onların bir abisi, babası sayılırız. Depremden önce merkezimizde ağırladığımız yavrularımızla beraber Lavanta Vadisinde ağaç dikerek ailelerinin adlarını yaşatacakları bir Sevgi Ormanı oluşturmuştuk. Şimdi de depremin 6. ayı vesilesiyle, depremde hayata tutunarak hepimize umut olan bu 85 yavrumuzla birlikte, şehrimizin simgesi Kaynarca Göleti’nin etrafına 85 adet fidan dikeceğiz. Her bir ağaca da bir yavrumuzun adını vereceğiz. Ormanımızın adı ise Umut Ormanı olacak. Depremin yaralarını ancak birlik olarak, birbirimizle dayanışma halinde sarabilirdik. Bu dayanışmanın en güzel simgesi olacak inşAllah Umut Ormanı” ifadelerine yer verdi.

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Elbistan’da Deprem şehitleri Için “umut Ormanı” Kurulacak!
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