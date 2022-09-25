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Elbistan’da kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Yunus Emre Mahallesi’nde 140 hak sahibi vatandaşın uzun süredir beklediği kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sorunun çözümünde sona gelindiğini söyledi.

Elbistan’da kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor!

Elbistan’da kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Yunus Emre Mahallesi’nde 140 hak sahibi vatandaşın uzun süredir beklediği kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sorunun çözümünde sona gelindiğini söyledi.

25 Eylül 2022 Pazar 10:11

2015 yılında kentsel dönüşüm alanına giren ve 140 hak sahibinin bulunduğu Saraykent Kentsel Dönüşüm alanındaki sorun nedeniyle yaşanan mağduriyetin çözümü ile ilgili önemli bir adım atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile belediye yetkileri konunun çözümü noktasında bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Gürbüz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım planında Yunus Emre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanıyla ilgili problemle ilgili adımların nihai olarak sonuçlandığını belirtti.

Bölgedeki hak sahiplerinin, uzun süredir bu müjdeyi beklediğini anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konu hakkındaki açıklamasında; “2015 yılında kentsel dönüşüm alanına alınan Saraykent yapısı hakkında belediye teknik ekibi ile bakanlık teknik ekibi arasında toplantı yaptık. Büyük bir sorunun çözülmesi ile ilgili zorlu bir süreçte sona gelmenin sevincini yaşıyoruz. 140 hak sahibinin bulunduğu alan hakkında nihai sonuç için gün sayıyoruz. Teknik konuların yazışmaları ve prosedürleri bittikten sonra Saraykent Kentsel Dönüşüm alanıyla ilgili müjdeyi vereceğiz. Bu sorunun ortadan kaldırılmasıyla da hak sahibi hemşerilerimizin yeni evlerine kavuşmaları noktasında verilen emek ve çabanın meyvesini almış olacağız” dedi

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Elbistan’da Kentsel Dönüşüm Sorunu çözülüyor!
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