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Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!

Elbistan Belediyesi Veteriner Hekimi Halim Akın, sokak köpeklerinin rehabilitasyonu ve çip takılma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!

Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!

Elbistan Belediyesi Veteriner Hekimi Halim Akın, sokak köpeklerinin rehabilitasyonu ve çip takılma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:32

Elbistan Belediyesi’nin ilçeye bağlı Özcanlı Mahallesi’nde yapımını tamamladığı ve ruhsatını aldığı rehabilitasyon merkezinin, sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir işlev üstlendiğini belirten Elbistan Belediyesi veteriner Hekimi Halim Akın, 128 dönüm alan üzerinde kurulan rehabilitasyon merkezimizin çalışma izinleri alındı. Sokak hayvanlarının sağlığı ile hizmetlerimiz başladı” dedi.

Akın, rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarına ilişkin yapılan işlemlerle ilgili de, “Hasta, yavru, yaralı ve saldırgan olan hayvanlarımız, bulunduğu alandan alınarak rehabilitasyon merkezimize getiriliyor. Burada tedavileri ve aşıları yapılıyor. Ayrıca da küpeleri ve çipleri de takılarak tedavi sürecinin sonlanması akabinde alındığı ortama bırakılıyor. Tedavisi ve kısırlaştırması yapılan hayvanların belirlenmesi ve daha sonraki safhada da bunların takibi için çip takıyoruz. Bu uygulamayı hayvanları işaretleme olarak ifade edebiliriz” bilgilerini aktardı.

İlçede sayıları fazla olan sokak hayvanları için ekip kurma çalışmalarını tamamladıklarını anımsatan Elbistan Belediyesi Veteriner Hekimi Halim Akın, “Bölgemizde bulunan sokak hayvanı yoğunluğundan dolayı hizmetlerimizi daha hızlı yürütmek için ekibimizi kurduk. Ruhsatımızın alınma aşamasında başta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Burada çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 29.12.2022 18:40
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Elbistan’da Köpeklere çip Takılıyor!
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