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Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Ahmet Karacabey Caddesi’nin ardından Azerbaycan Caddesi’nin de asfaltını yeniliyor. Yürütülen çalışmalarla ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak arterin kısa süre içerisinde yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedefleniyor.

Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!

Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Ahmet Karacabey Caddesi’nin ardından Azerbaycan Caddesi’nin de asfaltını yeniliyor. Yürütülen çalışmalarla ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak arterin kısa süre içerisinde yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedefleniyor.

13 Ağustos 2023 Pazar 11:04

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın en işlek arterlerinde başlattığı asfalt atağını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçe merkezinde ticaret ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan, araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Ahmet Karacabey Caddesi’nde tamamlanan asfalt yenileme uygulamalarının ardından çalışma gerçekleştirilen diğer bir nokta ise Azerbaycan Caddesi oldu. 13 metre genişliğindeki caddenin asfaltı çift yönlü olarak baştan uca yenileniyor. Yürütülen çalışmalarla ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak arterin kısa süre içerisinde yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedeflenirken Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Elbistan’da ulaşımın iyileştirilmesi noktasında yatırımların artarak devam ettiği belirtildi.

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Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
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