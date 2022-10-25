Elmalar Mahalle Konağı Hizmete Alınıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehre yeni sosyal tesisler, millet bahçeleri, mesire alanları, millet ve mahalle konakları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı’nın açılışı gerçekleştirilecek. 25 Ekim Salı günü düzenlenecek program saat 10.30’da başlayacak.

Şehrimize Yeni Tesisler Kazandırıyoruz

Açılışı gerçekleştirilecek Mahalle Konağı’nın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimize, ilçelerimize ve mahallelerimize standardı yüksek, sosyal donatı alanları fazla, her yaştan hemşehrimizin gelerek istifade edebileceği tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah 25 Ekim Salı günü de Dulkadiroğlu Elmalar Mahalle Konağı’mızın açılışını gerçekleştirerek hizmete alacağız. Saat 10.30’da başlayacak programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.