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Enerji Bir Sen Başkanı Akbaş’tan TKİ ve B Santraline Ziyaret

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Afşin Elbistan B Termik Santraline hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Enerji Bir Sen Başkanı Akbaş’tan TKİ ve B Santraline Ziyaret

Enerji Bir Sen Başkanı Akbaş’tan TKİ ve B Santraline Ziyaret

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Afşin Elbistan B Termik Santraline hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

17 Ocak 2023 Salı 13:09

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş İlk ziyareti TKİ İşletme Müdürlüğü görevine atanan Gürkan Çolakoğlu’na yaptı.

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş İlk ziyareti TKİ İşletme Müdürlüğü görevine atanan Gürkan Çolakoğlu’na görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak bir süre sohbet etti.Sendikal çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş’in ikinci durağı ise Afşin Elbistan B Termik Santrali oldu.

Akbaş,B Termik Santrali İşletme Müdürü Mustafa Akın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarete ilişkin Afşin Haber’e konuşan Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş, bizleri misafir eden her iki kurumun Müdürlerine ev sahipliği için çok teşekkür ederiz. Çalışmalarımızı sahada yürütmeye devam ediyoruz dedi.

Başkan Akbaş, DSİ 204. Şube Müdürlüğünde görev yapan üyeleri de ziyaret ederek Afşin'den ayrıldı.

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Enerji Bir Sen Başkanı Akbaş’tan TKİ Ve B Santraline Ziyaret
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