Gerçekleşen nazik ziyarette, üniversitenin akademik başarıları, bilimsel projeleri ve şehre sunduğu eğitim katkıları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, KSÜ’nün mevcut durumu, yürütülmekte olan projeleri ve gelecek vizyonu ele alındı. Milletvekili Debgici, üniversitenin özellikle Kahramanmaraş’ın bilim, kültür ve teknoloji alanındaki gelişimine sağladığı katkıların altını çizerek, “KSÜ’nün başarılarını gururla takip ediyoruz. Şehrimizin kalkınmasında üniversitemizin öncü rolünü desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ise KSÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü belirtti. Yasım, “Bölgesel kalkınmayı önceleyen projelerle, özverili akademik ve idari kadromuzla daha güçlü bir üniversite yapısı inşa etmeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.