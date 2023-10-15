EXPO 2023 muhteşem bir törenle açıldı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ingayretleriyle 19 Eylül 2018 tarihinde İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen AIPH Genel Kurulu’nda 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle tescillenerek Türkiye’ye kazandırılan Uluslararası EXPO 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla açıldı.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde hazırlanan projelerle 780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan EXPO 2023’ün açılışına ilgi yoğun oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş ValisiMükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, AİPH Yönetim Kurulu Başkanı Leonardo Capitanio, AİPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda ve STK temsilcileri, EXPO yetkilileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa video konferans ile katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği video konferans ile başladı. Tüm Kahramanmaraş'a ve Kahramanmaraşlı vatandaşlara sevgi ve saygılarını ileten Erdoğan, "Himayemizde ve Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen EXPO 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle yad ettiğini, geride kalanlara sabırlar niyaz ettiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere, toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi alanı içerisinde Türkiye'deki şehirlerle birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesinin yer aldığını ve EXPO 2023 döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafir ağırlamaimkanı bulacaklarını kaydetti.

Etkinliğin, Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldin diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EXPO 2023'ün başarılı geçmesi, ülke, millet, bölge ve tüm katılımcılar için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

“EXPO projemizin halkımızın özellikle çocukların rehabilitasyonunda yararlı olacağını düşündük”

Ardından kürsüye EXPO 2023 Yönetim Kurulu Başkanı ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek geldi. Yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşmasına başlayan Başkan Mahçiçek, “EXPO hazırlıklarımıza AIPH onayını aldıktan hemen sonra 2018 yılında başladık. Önce dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle projede yavaşlamalar oldu ancak toparladık. Açılışa doğru yaklaşırken ise ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremi yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Şehrimizde ağır tahribat oldu. Depremlerde Expo alanı hiçbir zarar görmediği gibi, hobi evleri sayesinde binlerce vatandaşımız depremin ilk günlerindeki soğuk kış şartlarında sığınacak bir yuva buldu. Expo alanı güvenli bir liman oldu vatandaşlarımız için. Expo alanımız önce çadır sonra konteyner kamplarına yer sağlayarak depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli idaresi altında deprem yaralarını hızla sarmaya başladık. Tabiatıyla Expo açılışını ertelemek zorunda kaldık. Kahramanmaraş halkının yaralarını yavaş yavaş iyileştirirken, Expo projemizin halkımızın özellikle çocukların rehabilitasyonunda yararlı olacağını düşündük. Halkımızın normal hayata dönmesi, sosyalleşmesi, birlik beraberlik içinde yaralarımızı sarma çalışmalarının devam etmesi için Expo alanını bitirmeye ve nihayet bugün açmaya karar verdik” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı’na uygun bir etkinlik EXPO 2023”

AİPH yönetimine ve personellerine teşekkür eden Başkan Mahçiçek, “EXPO alanını ve çevresini EXPO ana teması “Doğa dostu şehir ve duyarlılık” a uygun şekilde EXPO’dan sonra sürekliliği sağlayacak projeler planladık ve donattık. Kahramanmaraş kısa sürede deprem yaralarını sararken hemşerilerimizin güven, huzur içinde tabiat ile iç içe yaşayabilecekleri bir şehirleşmenin adımlarını da atmış olduk. Expo alanına komşu bölgede oluşturacağımız 4 milyon metrekare göl Kahramanmaraş şehrimizin çehresini değiştirecektir. EXPO açılışının ülkemizin kuruluşunun 100. Yıl dönümüne rastlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı hareketine uygun olarak faaliyetler planlanması ayrı bir mutluluk vermektedir bizlere. Bu önemli projenin Kahramanmaraş’a ülkemize hayırlı olmasını dilerken, projenin gerçekleşmesinde emeği olan mesai arkadaşlarıma, dışarıdan destek olan herkese teşekkürü borç bilirim” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımız için yeni bir miladın da başlangıcı olacak”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Kahramanmaraş’ımız için bugün çok özel bir gün. Kahramanmaraş, öncü ve örnek bir şehir olduğunu şartlar ne olursa olsun ortaya koymaktadır. Şehrimiz tüm zorluklara rağmen bunun üstesinden gelmek adına çok büyük bir çaba ortaya koydu. EXPO2023 bu bağlamda da çok önemli. Şehrimizin tanıtımı ve ekonomimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımız için yeni bir miladın da başlangıcı olacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“EXPO 2023, Kahramanmaraş'ın eskiden daha güçlü şekilde ayağa kalkacağının kanıtıdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vakit kaybetmeden depremden etkilenen tüm şehirleri altyapısı, üst yapısı, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla ayağa kaldırmaya odaklanılması gerektiğini söyledi.

EXPO 2023’ü yalnızca ticari fuar olarak görmekten öte bir eğitim ve farkındalık şöleni olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinize en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Binlerce yıllık köklü bir tarihe, kültürel ve doğal zenginliklere sahip Kahramanmaraş ne yazık ki 8,5 ay önce asrın felaketi dediğimiz depremlerle sarsıldı. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız bu acı günlerden sonra vakit kaybetmeden depremden etkilenen tüm şehirlerimizi altyapısı, üst yapısı, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla ayağa kaldırmaya odaklandık. Böylesi bir felaketten kısa bir süre sonra EXPO gibi uluslararası bir organizasyonun yapılabiliyor olması bölgedeki iyileşmenin ve direncinin en güzel göstergesidir. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza, belediyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyemizin gayretleriyle gerçekleşen EXPO organizasyonu, o zor günlerden sonra, Kahramanmaraş'ın eskiden daha güçlü şekilde ayağa kalkacağının kanıtıdır. Küresel deneyim paylaşımına ve is¸ birliğine ilham vermenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni ortaklıkları teşvik eden EXPO, gerçekleştiği bölgelere değer katmaktadır. Dünyanın eğitim, kültür ve tarih olimpiyatları olarak değerlendirebileceğimiz EXPO'lar, ülkelerin birikimlerini daha yaşanabilir bir dünya için paylaştıkları bir platformdur. Bu organizasyonu yalnızca ticari fuar olarak görmekten öte bir eğitim ve farkındalık şöleni olarak görüyoruz" dedi.

“Atıl durumdaki araziler EXPO sayesinde yaşam alanına dönüştü"

EXPO projesinin Kahramanmaraş'a kattığı değeri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şunları dile getirdi, “EXPO'nun ev sahibi kente temel katkısı, bu çerçevede yapılan yatırımların kalıcı olması ve sonrasında bölgeye hizmete devam etmesidir. EXPO sayesinde Kahramanmaraş'ta atıl durumda bulunan 789 bin metrekarelik arazi, donatılar ve yaşam alanına dönüşmüştür. Kristal Lagün Gölü, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşı, Nikah Sarayı, Amfi Tiyatro ve hobi evleri, uzun yıllar kente hizmet edecektir. Bu alan Kahramanmaraş ve özellikle Onikişubat halkı için bir cazibe vitrini olarak varlığını korumayı sürdürecektir. Ayrıca Botanik EXPO'daki muhteşem projeler ve ağırlayacağı misafirler; bölge istihdamına ve ekonomisine sağlayacağı katkının yanında büyük acılar yaşayan Kahramanmaraşlı kardeşlerimize moral ve destek olacaktır.”

“EXPO'nun Kahramanmaraş'a önemli mesafeler kat ettireceğine inanıyorum”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise EXPO'nun depremler sonrası toparlanma sürecinde olan Kahramanmaraş'a marka şehir olma yolunda önemli mesafe katettireceğine inandığını söyledi.

Yumaklı, “Ülkemizin tarımsal hasılasının yüzde 15'i, çiftçilerimizin yedide birinin deprem bölgesinde olduğunu düşünürsek bölgede üretimin devam etmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyordu. Biz de üreticimizin ihtiyacı olan desteklerimizi bu dönem içerisinde öne alarak nakdi olarak ödedik. Hayvan çadırlarından yeme kadar üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık.15 bin 200'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 43 bin 317 küçükbaş hayvanımızı ihtiyacı olan üreticilerimize verdik. 5 bin 750'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı yaptık. 550 bine yakın kanatlı hayvan dağıtımını tamamladık. Dün de büyükbaş hayvan dağıtımına başladık. 1767'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere bölgede 5 bin 809 büyükbaş hayvanı yetiştiricilerimize teslim edeceğiz birkaç gün içerisinde. Bu organizasyon kültürümüzü tanıtmaya ve farklı kültürleri tanımaya fırsat oluşturuyor. EXPO'nun depremden sonra toparlanma sürecinde ve ilerleyen dönemlerde marka şehir olma yolunda Kahramanmaraş'a önemli mesafeler kat ettireceğine inanıyorum.”

“EXPO 2023’ün şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı, “Dünyanın en önemli fuar organizasyonlarından olan EXPO’nun, büyük depremler yaşamış Kahramanmaraş’ımızın ev sahipliğinde gerçekleşmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu fuarın “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” temasıyla şehrimizde yapılıyor olması da oldukça anlamlı. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinden sonra, böyle uluslararası organizasyonun yapılabiliyor olması her şeye rağmen şehrin ruhundaki dinamizmi göstermekte ve bu dinamizm bize cesaret vermekte, ümidimizi beslemektedir. Bu vesileyle; Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşen; Türkiye Yüzyılı hedefine katkı sunacak EXPO 2023’ün şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası alanda şehrimizin tanınırlığını arttıracak bu organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Programın açılışı sonrasında Onikişubat Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Mescid-i Aksa fotoğrafı hediye etti.

Konuşmaların ardından ülke bahçeleri tek tek ziyaret edildi.