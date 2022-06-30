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Expo 2023’de Sanat Olmazsa Olmaz

Eğitim alanında birçok yatırımı Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklerken, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023 ile kentteki sanatsal etkinlikleri zirveye çıkaracak. Sütçü İmam Üniversitesi’nin de desteğiyle kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile çocuk, genç ve yaşlı demeden herkese sahne sanatları ile müzik eğitimi verilecek.

Expo 2023’de Sanat Olmazsa Olmaz

Expo 2023’de Sanat Olmazsa Olmaz

Eğitim alanında birçok yatırımı Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklerken, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023 ile kentteki sanatsal etkinlikleri zirveye çıkaracak. Sütçü İmam Üniversitesi’nin de desteğiyle kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile çocuk, genç ve yaşlı demeden herkese sahne sanatları ile müzik eğitimi verilecek.

30 Haziran 2022 Perşembe 16:52
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Tüm Türkiye’de eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren ve adeta model olan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde her geçen gün çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile yeni bir iş birliğine imza atan Onikişubat Belediyesi, ev sahipliğini yapacağı Uluslararası EXPO 2023’ün sanatsal faaliyetlerini yürütmek üzere EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’ni oluşturdu.

Konservatuar düzeyinde eğitimler verilecek

Müzik alanında üst düzey eğitimlerin verildiği ‘konservatuvar’ düzeyinde faaliyetlerini yürütecek olan Akademi, kentte alanında hissedilen eksikliği kapatacak. Küçük yaştan itibaren çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla kurulan EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nde, müzik, resim, dans, tiyatro gibi birçok sanatsal eğitimler verilirken, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve orkestra dinleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getirecek

EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi ile özellikle gençlerin okul dışı öğrenme ortamlarıyla eğitim hayatına katkı sunmanın yanında şehrin sanat ve kültür hayatına farklı bir boyut getirilecek. Bu eğitimler, akademisyenler ve alanında uzman öğreticilerden oluşan eğitim kadrosu tarafından, tamamen ücretsiz olarak verilecek. Koro ve orkestranın şefliğini ise Ezgi Tekgül ve Oğuz Canlı üstleniyor. Eğitim sonunda ayrıca katılımcılara Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi onaylı sertifika takdim edilecek. EXPO Açık Sahne Sanat Akademisi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Piazza AVM’de ve Gençlik Festivali’nde düzenlediği gösterilerde çocuk ve genç korusu ile orkestranın performansı tüm izleyenleri büyülemişti.

Akademiye kayıtlar, yaz döneminde gerçekleştirilecek yetenek sınavları sonucunda yapılacak. Yeni eğitim dönemi ise Eylül ayında yapılacak kayıtların ardından başlayacak.

Son Güncelleme: 30.06.2022 18:12
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Expo 2023’de Sanat Olmazsa Olmaz
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