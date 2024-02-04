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Fatih Mehmet Ceyhan, “Milli görüş belediyeciliğini Onikişubat’a getireceğiz”

Seçim çalışmalarıkapsamında vatandaşla buluşmaya devam edenYeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Milli Görüş Belediyeciliğini Onikişubat’a getireceğiz” dedi.

Fatih Mehmet Ceyhan, “Milli görüş belediyeciliğini Onikişubat’a getireceğiz”

Fatih Mehmet Ceyhan, “Milli görüş belediyeciliğini Onikişubat’a getireceğiz”

Seçim çalışmalarıkapsamında vatandaşla buluşmaya devam edenYeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Milli Görüş Belediyeciliğini Onikişubat’a getireceğiz” dedi.

04 Şubat 2024 Pazar 20:13

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin Onikişubat Belediye Başkan adayı gösterilen Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim startını baba ocağı Kızıldamlar Mahallesi’nden veren Ceyhan, dur durak bilmezken hafta sonu Yunus Emre Mahallesi Sosyete Pazarı esnaflarını ziyaret etti. Ceyhan’ın ziyaretlerine İlçe Başkanı Şahin Us ve parti yöneticileri de katıldı. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ceyhan, Onikişubat’a dair hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatarak vatandaşlardan destek isteyip karşılaştığı problemleri dinleyerek, esnafın beklenti ve önerilerini not alıyor.

İLÇEMİZDE İZİMİZİN OLMADIĞI HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ceyhan, Halkın desteğiyle Onikişubat’ı Yeniden Refah Partisi'nin yönetimine taşıyacaklarını söyledi.Milli Görüş ruhuyla, Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden hakim olması için tüm hızıyla seçimlere hazırlandıklarını kaydeden Ceyhan, “Milli Görüş Belediyeciliğini Onikişubat’a kazandırmak için çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda destek ve teveccühleriyle yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Saha çalışmalarımızda dur durak bilmiyor ve muazzam bir ilgi ile karşılaşıyoruz. ‘Milli Görüş Belediyeciliği'nin, haktan yana, adaletten yana, üretimden yana olan tavrını hayata geçirmek boynumuzun borcudur. Bizim belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliğidir. İlçemizde izimizin olmadığı hiçbir nokta kalmayacak. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız. Yeniden Refah Partisi adını duyunca tebessüm, minnet ve destekle ışıldayan gözlerin, uzanan ellerin hizmetkârı olmak için Onikişubat Belediye Başkanlığını kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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Fatih Mehmet Ceyhan“Milli Görüş Belediyeciliğini Onikişubat’a Getireceğiz”
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