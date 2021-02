Fırat Görgel: Gündemimizde seçim yok

Gazeteci Neşe Yıldızhan ve Sibel Atıcı’nın sunduğu ‘Kent Kulisi’ programında konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ilk olarak korona virüs (Covid-19) salgını hakkında yaptığı değerlendirmede, “Valiliğimiz süreci çok yakından takip ediyor. Sağlık müdürlüğümüz süreci çok yakından takip ediyor. Bizde ilgili kurumlarımızdan süreci anbean takip etmeye çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta da diğer illerde olduğu gibi birkaç ay önce ciddi bir yoğunluk vardı. Aslında o da zaten şehrin tamamına yansımış ve birçok bölgede bu vakalarla karşılaşmıştık. Şuanda Kahramanmaraş’ta pandemi dolayısıyla durumu iyi. Topladığımız veriler gayet olumlu. Ama yeni mutant virüs canımızı sıkıyor. Şehrimizde de görüldü ancak korkulan bir seviyede değiliz. Burada zaten hemen valiliğimiz gerekli tedbirleri aldı. Anında karantina denetleyecek, bölgelerde hemen karantina ilan etti. Ev ev kontrol altına alındı. Benim en son görüştüğümde herhangi bir şekilde tedirginliğe ulaşacak bir seviyede olmadığı söylendi. Şehrimiz de vaka sayıları çok ciddi anlamda düşmüştü. Diğer şehirlere oranla şuanda çok iyi durumdayız. Burada bütün sağlık çalışanlarımıza, ilgili kurumlara ve valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Süreci çok yakinen takip ediyorlar. Bizde üzerimize düşen ne görev varsa bu noktada eksikler olduğu zaman anında iletiyoruz” dedi.

Salgın sürecinde kısıtlama kapsamına alınan işyerleri hakkında açıklama yapan Fırat Görgel, “Tabi bizim için aslında tanıdığımız bir süreç değil. İlk defa tecrübe ettiği bir durum. O yüzden alışmakta çok zorlanıyoruz, mağduriyetlerin ve yaşanan sıkıntıların farkındayız. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimiz bu işin farkında. Onun içinde başından beri çok ciddi reaksiyon gösterdik. Ciddi yardımlar yapıldı. Ülkemizin bütün kaynakları bu iş için adeta seferber edildi. Süreç uzadıkça da bu noktadaki mağduriyetleri bizler de gözlemliyoruz. Ben bu noktada çok ümitliyim, şehrimizde çok iyi bir noktada. Hükümetimiz bu anlamda vatandaşımızın faydası olabilecek tedbirleri anında imkânlar ölçüsünde yürürlüğe koyuyor. Vatandaşlarımızda bunu farkında. Bizlerin hükümetimizin, iyi niyetli ve vatandaşımızın lehine her an bir şeyler yapma gayretin farkında. Bunun farkında olması da bizleri ayriyeten sevindiriyor. İnşallah bizim hepimizin duası bu süreç tamamen atlatabilmek” dedi.

“KESİNLİKLE SEÇİM GÜNDEMİ İÇ TAKVİMİMİZDE YOK”

Erken seçim gündeminin iç takvimlerinde olmadığını kaydeden Görgel, şunları kaydetti: “AK Parti'nin çalışma prensibi diğer partilerimizden çok daha farklı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi bizde seçim bittiği andan itibaren diğer seçim başlar. Yani o anlamda çalışmalarımızı sürdürürüz. O yüzden ben de göreve geldikten sonra tabi ki teşkilatlanma anlamında hemen çalışmalara başladık. İyi bir yönetim kurulu kurduğumuza inanıyorum. Ve akabinde icra kurulumuzu hemen kurduk. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve diğer teşkilat mensuplarımız bir program çerçevesinde hareket ediyor. Her zaman yaptığımız çalışmalar. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kesinlikle seçim gündemi iç takvimimizde yok. Biz seçimlerin zamanında yapılmasını öngörüyoruz.”

Kendi anketlerinde oy kaybının olduğuna dair bir veriyle karşılaşmadığını söyleyen Görgel, “Şuan oylarımızda bir gerileme söz konusu değil. Eğer kötüye gidiş bir durumu olsa bunu tüm samimiyetimle söylüyorum onu da söylerim. Vatandaşlarımız bize ne olduğumuzu çok net söylüyor. Sıkıntılı olduğumuz tarafları da iyi yaptığımız işleri de söylüyor. Kahramanmaraş halkı çok samimi ve çok ferasetli bir halk. Benim gördüğüm şu, pandemi sürecinde herkesin farklı sıkıntıları var. Pandemi kendine has yeni bir öğretisi çıktı. Mesela vatandaşlarımız bu dönemde sağlık hizmetlerinden çok memnun. Avrupa’daki rezillikleri görüyor, süper güç denilen Amerika’daki durumu görüyor, İngiltere’deki açıklamaları görüyor birde Türkiye’deki şartları görüyor. Bunlar karşısında vicdanı olan her insan Türkiye’deki şartları gördüğünde hükümetimizle alakalı düşüncelerini söylüyorlar. Muhalefet partisi dahi bu konuda bir şey söyleyemiyor bu anlamda. Tatbiki esnaflarımızın sorunları var bunları görmüyor değiliz. Bununla ilgili esnafın yerelde yaşadığı problemleri bizlerde iletiyoruz. Bu anlamda büyük şansımız var. Recep Tayyip Erdoğan gibi anında reaksiyon gösteren bir liderin yönetiminde ülkemiz yönetiliyor. Bununla ilgili destek paketleri yapılıyor ve bugünde yeni bir destek paketi verileceğinin müjdesini ifade etti “ diye konuştu.Pandemi sürecinin bazı kazanımlarının olduğuna dikkat çeken Görgel, “Salgın süreci ‘Z’ kuşağı ile yakınlaşmamızı sağladı. Evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye başladık, çocuklarımızı daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Yine bu teknolojinin getirdiği imkanlardan daha fazla faydalanmaya başladık. Bu zamanda ‘Z’ kuşağını tanıma fırsatı bulduk. Gençlik kollarından gelen birisi olarak, kendimizi yenileyerek ciddi çalışmalarımız var. Çünkü gençlerimiz bizlerin kendileri gibi olmamız değil sadece kendilerini anlamamızı istiyor. Bu anlamda gençlik kollarımız görüş ayrımı yapmadan her türlü fikri önemsiyoruz. Bize ve kurumsal yapımıza çok şey kattığına inanıyoruz. Bizlerde teşkilat üyelerimizle birlikte Kahramanmaraş’ta güzey şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Uyuşturucu kullanımının küçük yaşlara düşmesi noktasında değerlendirmede bulunan Görgel, şunları söyledi: “Bizim bu noktada irademiz biliniyor. Hükümetimiz bu noktada net tavrını koydu. Uyuşturucu kullanımında sayısal anlamda çok büyük bir sıkıntı yok aslında ama çok düşük yaşta kullanılması notasında sıkıntılarımız mevcut. Bu anlamda hem emniyet teşkilatımız ve ilgili kurumlar çok ciddi bir çalışma içerisindeler. Bu noktada çok ciddi bir eksiğimiz olmadığı kanaatindeyim anacak bizim, ailelerimiz üzerine çok ciddi görevler düştüğüne inanıyorum. Çocuklarımızın özgürlük alanı ve kendilerini ifade etmesi çok önemli ancak çocuklarımızın kendi kendilerini idare etme olanağı bizler kadar mevcut değil. O anlamda çocuklarımızın bu alanda eğitimi noktasında, he okullarımızın bu alanda eğitimleri noktasında çok farkı bakmaları kanaatindeyim. Ben denetimlerin çok dikkatli yapılması kanaatindeyim. Hükümetimiz ailelerin ve çocukların bilinçlendirmesi açısından çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ben bunları daha önce hiç girmedim. Çok ciddi çalışmalar söz konusu ama burada en büyük iş bizlere ailelere düşüyor. Bu dünya genelinde bir sorun. Bu kapsamda her birimiz bireysel anlamda mücadele etmemiz gerekiyor.”

“KAHRAMANMARAŞ’TA YAPILAN ÇALIŞMALAR”

Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden yol ve havaalanında yaşanan sorunların farkında olduklarını kaydeden Görgel, “Kahramanmaraş’ın ulaşımı noktasında takip ettiğimiz 20’ye yakın iş var. Her zaman gündemimizde olan Ilıca-Süleymanlı yoluyla ilgili süreci takip ediyoruz. Bu proje çok maliyetli ve önemli bir proje. Pandemi şartlarını da dikkate aldığımızda hükümetimiz her yatırımı çok düşünerek bir davranış sergiliyor. Ben bu yolun yapılacağına inanıyorum ancak bir süreç vermek istemiyorum. En azından bir kısmı hakkında bir süreç söz konusu olabilir. Dulkadiroğlu-Çağlayancerit ilçeleri arasında bir yol yapmak istiyoruz. Biz ilk etapta Ayvalı Barajı’nın ilk 14 kilometresinin yapılması için bir reaksiyon gösterilmesi noktasında taleplerimizi ilettik. Bu hafta incelemesi yapılacak. Olumlu bir netice alırız diye düşünüyorum. Havaalanımızla ilgili çalışmaları çok önemsiyoruz. ALS cihazıyla ilgili olumsuz bir rapor verilmişti. Bu olumsuz raporla ilgili bizde bir kanaat oluşmadı. Biz bu cihazın bir şekilde işe yarayacağını düşünüyoruz. Yeni bir ekip gelerek inceleme yapacak. Havaalanımızda gümrükle ilgili sıkıntılarımızı sayın bakanımızla gördük. Arsan kavşağında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Orada zeminle ilgili sıkıntımız var. o anlamda işin uzaması sıkıntı oldu. Ama biz zeminde de sıkıntı olsa vatandaşlarımızın işin tamamlanması noktasında bizlere baskı yapıldığını ifade ettik. Hızlanma sürecine girdik yakın zamanda” dedi.

Salgın sürecinde boşanmış çiftlerin hafta sonu kısıtlaması nedeniyle çocuklarıyla görüşemediği sorusuna Başkan Görgel, “Bu konuyla ilgili özel bir şikayet almadım. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Boşanma yaşayan çiftler çocuklarıyla şahsi ilişki kurabilmesi için hafta sonu zamanı kullanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında onların sıkıntı yaşaması normal. Bu taleple ilgili bakanlığımıza bu talebi ileteyim. Toplumsal anlamda sıkıntı oluşturabilecek bir sorun. Kanuni bir değişiklik olabilir veya hakimler boşanma kararları verirken, şahsi ilişki kurma kararlarında pandemi kurallarını göz önünde bulundurarak, çocuklarla ebeveynlerin şahsi ilişki kurma günlerini değiştirebilir aslında. Ben bu durumu açıklayıcı bir başvuruyla her hakimin bu noktada hassasiyet göstereceği kanaatindeyim. Diğer türlü bir kanun değişikliği olması icap edebilir. Ama benim kanaatim kanun değişikliğine gerek kalmadan hakimlerimizin pandemi koşullarında sokağa çıkma kısıtlamalarını göz önüne alarak şahısların talepleriyle ilgili düzenlemeyi rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum” şeklinde cevapladı.

MAHİR ÜNAL’IN CEP TELEFONU İFADESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın bir televizyon kanalında cep telefonu ifadesi hakkında yöneltilen soruya Görgel, “Ben bu konuda Mahir beyin ne anlattığını açıklamak zorunda kalmaktan kendimi zül hissederim. Çünkü Mahir bey çok tecrübeli hepimize örnek olan büyümüz abimiz. Ben bu noktada açıklamaya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ben Mahir beyi tanıyorum ve ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Özellikle Kahramanmaraş için hassasiyetini. Mahir beyi tanıyoruz, bu memlekette iyi tanıyor. Orada çok net, çiftçiliğinde diğer sektörlerde olduğu gibi bizim aldığımız noktadan nerelere geldiği yadsınamaz bir gerçek. Bizim aldığımız noktada çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, memurumuzun, asgari ücretlimizin durumuyla şimdi geldiğimiz noktada geldiğimiz durumu kıyas kabul etmez. Bu noktada farklılığı ifade ederken öyle bir söz söylüyor. Bunda da gayet normal. Bizim çiftçimizin imkanları iyi çünkü veriler bize gösteriyor. Çiftçimiz her geçen gün daha iyiye gidiyor ve daha da iyiye gitmesi lazım. Biz olduğumuz noktayı kendimiz için zaten yeterli görmüyoruz. Çiftçimizin her şeyin daha iyisini olmasını istiyoruz. Hepimiz öyle istiyoruz. Memleketimize hizmet etmek için onun başkanlığında çalışıyoruz. Biz çok faydalanıyoruz. Bir siyasimizin hele hele iktidar partimizde bu konumda olmasına hepimizin sevinmesi lazım, muhalefetiyle iktidarıyla. Çünkü bu memleketin her bir çocuğu oradaki ilişkiden faydalanıyor. Oradaki ilişki bize çok farklı yatırım ve imkanlar olarak dönüyor. Buradaki her yeni doğan çocuk bile orda ki konumundan faydalanıyor. Bu sadece Mahir bey için değil, kim olursa olsun. Muhalefet partisinden de bir siyasimizin iyi bir görevde olması, kendi partisi içerisinde iyi bir görevde olması bizi sevindirir. Kahramanmaraş olarak bir değer olarak görürüz biz bunu. Ama bunu iyiye kullanmamız lazım” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan elektrik kesintisiyle alakalı en sert şekilde uyarıların yapıldığını ifade eden Görgel, konuşmasının sonunda; sanayi alanında yapılan yatırımlar, teşvikler, üniversite kampüsü hakkında açıklamalarda bulundu.