Fırat Görgel, “Sanayi sitemiz ayağa kalkmaya devam ediyor”

Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret eden Görgel, yapılançalışmalarla ilgili bilgi verdi, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’a teşrif eden Savunma Bakanı Yaşar Güler veSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’la yaptıkları istişareyi değerlendiren Cumhurittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel “Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırma noktasında her gün bir şeyler kazandırma noktasında uğraşıyoruz” dedi.

356 DÜKKÂNIN TESLİMİ BU YILSONUNA KADAR YAPILACAK

Küçük Sanayi Sitesinde girdiği her işyerinde esnafla yakın diyalog kuran Görgel, esnafın da aynı içtenliğiyle karşılaştı. Esnafın taleplerini dinleyerek yerinde çözüm arayan Görgel356 kooperatif dükkânının bu yılın sonuna kadar teslim edileceğini ifade etti.Görgel; “Savunma Bakanımız sağ olsun Kahramanmaraş’a geldiler. Tabi bakanlığımızla daha önceden mutabakata vardığımız yerler vardı. Hem Gazi Kışlamız olsun hem de Aksu tarafında bulunan askeriye alanı ile alakalı mutabakatımız vardı. Bunlarla ilgili son istişarelerimizi yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Oraların inşallah belediyeye devirleri sonuçlanacak. Bugünde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız buradaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mızla hem 356 tane kooperatif dükkân yeriyle alakalı durum vardı. Oranın 18 Mart’ta müteahhitle anlaşması yapıldı. İnşallah süreç hemen başlamış olacak. Bu yılın sonuna kadar biteceğini ve herhangi bir finansman sorunu yaşanmayacağını kendileri de ifade ettiler. Orası sanayimizi ciddi manada rahatlatacak. 454 tane teknik yapı kooperatifimizin yeri vardı. Orası da bitmek üzere. 50’ye yakın esnafımız taşındı. 200 tanesinin herhangi bir problemi kalmadı. Kalanları da hızlı bir şekilde bitiyor. Bizde oranın Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt çalışmalarını yapacağız. Bu hafta içerisinde de belediyemiz başlayacaktır” diye konuştu.

YENİ SANAYİ SİTEMİZDEKİ DÜKKÂNLARI ETAP ETAP YAPIYORUZ

Küçük sanayi sitesindeki yıkılan dükkanları etap etap yaptıklarını ifade eden ve bir bölümünde zemin çalışmasının yapıldığını belirten Görgel, en kısa sürede bu alanları tamamlayacaklarını söyledi. Görgel; “Bunun yanı sıra Kuyumcu Kent ile alakalı bir süreç vardı. Kuyumcu Kent’te, Strateji Dairesi finansman ile alakalı kısmı onayladı ve Cumhurbaşkanımızın imzasına kaldı. Cumhurbaşkanımız da imzaladıktan sonra oradaki ihale süreci de başlamış olacak. Küçük sanayi sitemizde yıkılan dükkanların yeniden yapım süreci vardı. O işi etap etap yapıyoruz. 182 dükkânın bulunduğu ilk etabın 30 tanesinin zemin çalışması yapıldı. Oranın üstündeki kısım yapılacak. İşyerlerimizden muvaffakiyet verilmeye devam ederse orayı hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında da etap etap diğer kısımları yapmış olacağız. Şu anda her noktada hızlı bir şekilde çalışma içerisindeyiz. Nasip olursa Kahramanmaraş’ı her geçen gün biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. Ayağa kaldırma noktasında her gün bir şeyler kazandırma noktasında uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜCBİR SEBEPLE ALAKALI ADIMLAR ATILACAKTIR

Mücbir sebeple alakalı olarak hem sanayicilerin hem de esnafların beklentisi olduğunun altını çizen Cumhurittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, zamanı gelince o konuda da adımların atılacağını dile getirdi. Görgel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Küçük sanayi sitemizdeki talepler genelde bahsettiğim taleplerdi. Dükkânlarımızın ne zaman başlanacağı ve ne zaman yapılacağı ile ilgili talepler vardı. Sağ olsun onlarda bu çalışmaları görünce bize olan inançları arttı. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza yönelik güvenleri yüksek. Bizimle alakalı da çok değerli, çok pozitif düşünceleri var. Burada çok zaman geçirdik, sanayideki esnaflarımızı tanıyoruz. Bizimle alakalı güvenleri ve teveccühleri son derece iyi. Mücbir sebeple ilgili olarak hem sanayicilerimizin hem de esnaflarımızın aslında toplumun her kesiminin beklentisi var. 30 Nisan’a kadar bir süreç var. Aslında bu tür süreler birkaç gün öncesinde belli olur. Şu anda hükümetin böyle bir gündemi yok. Biz Maliye Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza söyledik. Cumhurbaşkanımızın da haberi olduğunu biliyoruz. İnşallah süreci geldiğinde bununla alakalı da adımlar atılır diye düşünüyoruz.”