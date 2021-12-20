Genç İlahiyatçılardan Yürekleri Isıtan Çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bir araya gelen üniversite öğrencileri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim alan üniversiteliler, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü koordinesinde soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan canlılara şefkat elini uzattı. KSÜ Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu üyelerinin yer aldığı program kapsamında, Kılavuzlu bölgesi başta olmak üzere onlarca besleme ünitesine mama bırakıldı. Topluluk üyeleri, sağlanan destek için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.