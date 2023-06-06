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Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Genç Osman Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 2 kilometre uzunluğundaki servis yolunu 6 Milyon TL’lik yatırımla yeniledi.

Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi

Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Genç Osman Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 2 kilometre uzunluğundaki servis yolunu 6 Milyon TL’lik yatırımla yeniledi.

06 Haziran 2023 Salı 13:25

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve yerleşim yerlerinin standardını artırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Genç Osman Mahallesi’ne ulaşım sağlayan servis yolunda sürdürdüğü asfalt çalışmalarını tamamladı.

2 kilometre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki arter, 5 bin ton sıcak asfaltla yenilenerek trafiğe açıldı. Toplamda 6 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenerek ulaşım konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılan arterin standardı artırıldı. Sürücüler, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Genç Osman Servis Yolu 6 Milyona Yenilendi
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