Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve yerleşim yerlerinin standardını artırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan ve Genç Osman Mahallesi’ne ulaşım sağlayan servis yolunda sürdürdüğü asfalt çalışmalarını tamamladı.

2 kilometre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki arter, 5 bin ton sıcak asfaltla yenilenerek trafiğe açıldı. Toplamda 6 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenerek ulaşım konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılan arterin standardı artırıldı. Sürücüler, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.