Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin örnek hizmeti Gezici Kütüphane; şehrin farklı bölgelerinde okulları ziyaret etmeye, öğrencileri kitaplarla buluşturmaya ve minik gönüllere dokunmaya devam ediyor. Şehrin özellikle kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane’nin yeni durağı Onikişubat kırsalında Hacıbudak İlkokulu oldu. KSÜ Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu gönüllülerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte miniklere; Gezici Kütüphane, kitap okumanın önemi ve kitaplara erişim konularında bilgiler aktarıldı. Minikler; yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve KSÜ Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu, öğrencilere kırtasiye malzemesi, dergi, kitap, mont ve ayakkabı gibi çeşitli hediyeler de takdim etti. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Gezici Kütüphane’nin sürpriz etkinlikler ve yeni akıllı otobüsle ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.