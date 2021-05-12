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Göksun'un Önemli İki Arteri Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun Kavşut ve Korkmaz Mahallesi yollarını yeniliyor.

Göksun'un Önemli İki Arteri Yenileniyor

Göksun'un Önemli İki Arteri Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun Kavşut ve Korkmaz Mahallesi yollarını yeniliyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:01
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Göksun ilçesine bağlı mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, Korkmaz Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin 200 metre uzunluğundaki arterde gerçekleştirmiş olduğu kazı ve hafriyat çalışmalarının ardından sıkıştırma ve sathi kaplama uygulamasıyla çalışmalarını tamamlayacak. Ayrıca Kavşut Mahallesi ve civar mahalle halkının ortak kullandığı yaklaşık 24 kilometre uzunluğundaki grup yolunda deforme olan yaklaşık 4 kilometrelik kısım iş makineleri ile kazınarak yerine sıcak asfalt yama uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla kırsal mahalle ve oba yollarına ulaşım kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalarımız Hızla Sürüyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Göksun ilçesi Kavşut Mahallesi ve civar mahalle halkı tarafından ortak kullanılan grup yolunda deforme olan kısımları yeniliyoruz. Ayrıca Korkmaz Mahallesi’nde 4 bin 200 kilometrelik arterde gerçekleştirmiş olduğumuz sathi kaplama çalışmamız devam ediyor. Göksun’da ve diğer ilçelerimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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