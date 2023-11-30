Göksun’da Belediye projeleri törenle hizmete giriyor!

Başkan Aydın’ın birinci dönem projeleri arasında da yer alan ve halkın büyük beğenisini kazanan Sosyal Tesis ve Taziye Evleri projeleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşın hizmetine sunuluyor. Hayırsever vatandaş ve Belediye işbirliği ile inşa edilen tesislerden biri olan Göksun Belediyesi Fındıklıkoyak Sosyal Tesisleri ve Harun Cücük Taziye Evi, düzenlenen mütevazı programla hizmete açıldı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, programda yaptığı konuşmada, “Devlet-vatandaş işbirliği modelinin bir parçası olarak, hayırsever vatandaş-Belediye işbirliği ile Fındıklıkoyak Mahallemizde inşa ettiğimiz ve Sosyal Tesis ve Taziye Evini, Cumhuriyetimizin 100. Yılında hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.” dedi.

Belediye-Vatandaş işbirliği modeli ile ilçenin farklı mahallelerinde yapılan sosyal tesis sayısının 5 adet olduğunu belirten Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Devlet-vatandaş işbirliği modelinin bir parçası olarak, ilçemizde hayata geçirdiğimiz Belediye-vatandaş işbirliği ile inşa ettiğimiz Sosyal Tesis ve Taziye Evlerini tamamladıkça hizmete sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu model ile ilçemiz genelinde toplam 5 adet tesis inşa ettik. Harbiye Mahallemizde 2021 yılında hizmete açtığımız Ömer Doğanay Taziye Evinden sonra Fındıklıkoyak Mahallemizde inşa ettiğimiz ve hayırsever kardeşimizin oğlunun ismini verdiğimiz tesisi de bu gün hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ericek Mahallemizde inşa ettiğimiz tesisi de inşallah önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tombak ve Çamdere Mahallelerimizde inşası devam eden tesislerimizi de inşallah kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Bu tesislerimizin yapımında destek olan tüm hayırsever kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Açılış programına Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın, Hayırsever Hasan Cücük, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP İlçe Başkanı Emre Çiçek, Kamu Kurum Müdürleri, STK Başkanları ve Mahalle sakinleri katıldı.

Kur’an Tilaveti ve İlçe Müftüsü Ali Söyler’in dua ettiği programda Mahalle Muhtarı Hasan Kişi ve Hayırsever Hasan Cücük’te bir konuşma yaparak Başkan Aydın’a teşekkür ettiler.

Fındıklıkoyak mahallesinde inşa edilen tesis toplam 2 kat ve 600 m2 kapalı alana sahip. Üst katında Erkek - Kadın Taziye Evi ve Yemekhane bulunan tesisi alt katında ise Muhtarlık Ofisi, Sağlık Evi, Erkek - Kadın Abdesthane ve WC bulunuyor.