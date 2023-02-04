Göksun’da Veli Böke rüzgarı!

Seçim turu kapsamında bugün Göksun’da bulunan Av. Dr. Veli Böke, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve ilçedeki bazı oda başkanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile Göksun’a yapılan hizmetleri değerlendiren Böke, Ak Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve teşkilat mensuplarımız ile de bir araya gelerek, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dair istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Göksun’da Şoförler Odası Başkanı İsa Güngör, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı İrfan Orhan Duman ve Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce'yle de bir araya gelen Böke, misafirperverlikleri için Göksunlulara teşekkür etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Böke, “Göksun teşkilatımız 14 Mayıs zaferi için hazır” yorumunda bulundu.