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Güngör ve Bolat, Uçak Parçaları Üretim Tesisini İnceledi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TUSAŞ’ın Türkoğlu’nda inşa ettiği üretim tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu tesisin faaliyete başlamasıyla birlikte şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdam artacak” dedi.

Güngör ve Bolat, Uçak Parçaları Üretim Tesisini İnceledi

Güngör ve Bolat, Uçak Parçaları Üretim Tesisini İnceledi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TUSAŞ’ın Türkoğlu’nda inşa ettiği üretim tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu tesisin faaliyete başlamasıyla birlikte şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdam artacak” dedi.

04 Ağustos 2023 Cuma 17:15

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Türkoğlu’nda bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve bakanlık yetkililerinin de yer aldığı programda heyet, TUSAŞ tarafından hayata geçirilen ve yapımı hızla devam eden uçak parçaları üretim tesisinde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler aldı. Devamında heyet, Türkoğlu Lojistik Merkezi’ndeki geçici barınma alanını ziyaret ederek depremzedelerin konteynerlerine misafir oldu.

Kahramanmaraş, Savunma Sanayi Alanında İlerleme Kat Edecek

Türkoğlu programı sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, valimiz, milletvekillerimiz ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Rafet Bozdoğan ile TUSAŞ’ın Türkoğlu ilçemizde inşası devam eden üretim tesisindeki çalışmaları yerinde inceledik. Bu tesisin faaliyete başlamasıyla birlikte şehrimiz savunma sanayi alanında çok büyük ilerleme kat edecek ve istihdam artacak. Destekleri için Sayın Bakanımıza, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımıza ve bu tesisin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Güngör Ve BolatUçak Parçaları Üretim Tesisini İnceledi
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