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Güngör ve Kirişci, Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesi tarafından Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu süreçte eğitim camiamızın değerli mensupları; çadırlarda, konteynerlerde, yurtlarda sorumluluk üstlendiler, zor şartlarda çok büyük işlerin üstesinden geldiler. Bir kez daha tüm eğitimcilerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Güngör ve Kirişci, Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Güngör ve Kirişci, Eğitimcilerle Bir Araya Geldi

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesi tarafından Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu süreçte eğitim camiamızın değerli mensupları; çadırlarda, konteynerlerde, yurtlarda sorumluluk üstlendiler, zor şartlarda çok büyük işlerin üstesinden geldiler. Bir kez daha tüm eğitimcilerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 16:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda eğitimcilerle sohbet eden Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Eğitimcilerimize Şükranlarımı Sunuyorum

Programda konuşan Güngör, “6 Şubat’ta maalesef büyük bir afet yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el birliğiyle tüm kurum ve kuruluşlarımızla yaralarımızı sarıyor, şehirlerimizi yeniden imar ediyoruz. Bu süreçte eğitim camiamızın değerli mensupları; çadırlarda, konteynerlerde, yurtlarda sorumluluk üstlendiler, zor şartlarda çok büyük işlerin üstesinden geldiler. Çünkü bu yaralar böylesi bir gayret ve birliktelikle sarılır. Bir kez daha tüm eğitimcilerimize şükranlarımı arz ediyorum” cümlelerini kaydetti.

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