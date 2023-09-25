Güvenç “Kahramanmaraş dondurmasının eşi ve benzeri yok”

TBMM 26. ve 27. Dönem İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ankara’da düzenlenen Sweet Expo Dondurma ve Tatlı Fuarının açılış programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Güvenç, deprem sonrası esnafın toparlanma sürecine değindi. Kalite ve lezzet olarak Kahramanmaraş dondurmasının eşi ve benzeri olmadığını hatırlatan Güvenç, 100’den fazla ülkeye ihracat yapıldığını anlattı.

Özellikle esnafın toparlanma sürecinin altını çizen Güvenç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Asrın felaketinin ardından esnafımızın hızlı bir şekilde toplanması adına çalışmalar yapıldı. Esnafımız hem şehir merkezinde, hem de farklı şehirlerde çeşitli etkinlikler yaparak normalleşme adına çok önemli çalışmalar yapıyor. Bu anlamda Ankara’da düzenlenen Dondurma ve Tatlı Fuarı’na da şehrimizden esnaflarımız katılım sağladı. Bu fuarı organize eden Zirve Fuarcılığa da çok teşekkür ediyorum.”

Tatlı ve Dondura fuarına Kahramanmaraş’tan 110 marka ve esnafın katıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Kahramanmaraş’tan bu fuara katılan 110 esnafımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kahramanmaraş’ın güzelliklerini Ankaralılarla buluşturuyorlar. Burada gördüğüm manzara beni gururlandım. Ankaralı hemşerilerimiz de fuara yoğun ilgi gösterdiler. Bu anlamda da onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Kahramanmaraş dondurmasının Türk ekonomisine ve istihdamına katma değer sağladığını vurgulayan Güvenç, şunları ifade etti: “Dondurma ve dondurmacılık ayrı bir sektör. Türkiye’de bu işi marka olarak yapan şehrin adı Kahramanmaraş’tır. Dondurma konusunda rakipsiz olarak dünyanın en iyi unvanına da sahiptir. Bu konuda öne çıkan markamız 41 ülkede mağaza sayısına ulaşmış durumdadır. Diğer markalarımız da aynı şekilde özverili bir şekilde çalışarak dünyanın 100’den fazla ülkesine dondurma satmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde çok önemli katma değerler sağlanmaktadır. Gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum.”