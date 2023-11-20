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Hamza Tor Andırın Belediyesi için aday adayı oldu!

Andırın ilçesinden doğup büyüyen Hamza Tor, AK Parti'den Andırın Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Sağlık sektöründe yöneticilik deneyimi ve köklü bir memleket bağıyla dikkat çekiyor.

Hamza Tor Andırın Belediyesi için aday adayı oldu!

Hamza Tor Andırın Belediyesi için aday adayı oldu!

Andırın ilçesinden doğup büyüyen Hamza Tor, AK Parti'den Andırın Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Sağlık sektöründe yöneticilik deneyimi ve köklü bir memleket bağıyla dikkat çekiyor.

20 Kasım 2023 Pazartesi 13:07

AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kahramanmaraş'ta, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler seçimleri için aday adayları sahneye çıkmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve Meclis üyeliği için başvurular devam ederken, seçim heyecanı giderek artıyor.

ANDIRIN İLÇESİ'NDEN YENİ BİR İSİM: HAMZA TOR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden doğan ve büyüyen Hamza Tor, seçimlere renk katacak yeni bir isim olarak sahneye çıktı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurumlarda yöneticilik yapmış olan Tor, Andırın Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Hamza Tor'un adaylığı, doğasıyla Karadeniz'i anımsatan Andırın ilçesinde geniş destek bulmaya aday.

HAMZA TOR KİMDİR?

1960 yılında Andırın'da doğan Hamza Tor, ilk ve ortaöğrenimini memleketi Andırın'da tamamladı. Lise eğitimini Konya'da, yükseköğrenimini ise Malatya'da gerçekleştirdi. Sağlık Memuru olarak 1981 yılında mesleki yaşamına başlayan Tor, Gümüşhane ve Hatay illerinde sağlık memuru olarak görev aldı. Ayrıca Gaziantep'in Nizip ilçesinde Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni olarak da görev yaptı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli kurumlarda yöneticilik deneyimi yaşayan Hamza Tor, son olarak Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kamu personeli olarak farklı görevlerde bulunan Tor, memleketinden hiç kopmayarak Andırın'da birçok sosyal ve kültürel faaliyete katıldı. Ayrıca Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bir dönem başkanlığını üstlenen Tor, evli ve üç çocuk babasıdır. Hamza Tor, Andırın için vizyoner bir lider olma hedefiyle aday adaylığını açıklarken, seçim atmosferi Kahramanmaraş'ta giderek kızışıyor.

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Hamza Tor Andırın Belediyesi Için Aday Adayı Oldu!
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