Harun Kurt, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Atandı

Harun Kurt‘un Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması eğitimciler arasında memnuniyetle karşılandı ve Onikişubat İlçesi eğitimine ivme kazandırılacağına işaret edildi.

Harun Kurt Kimdir?

Harun Kurt, eğitim alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınıyor. Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yürüttüğü başarılı projeler ve eğitim sistemine yaptığı katkılarla adından söz ettirdi. Kurt’un yeni görevinde de aynı başarıyı sürdürmesi bekleniyor.

Eğitim Camiasından Olumlu Tepkiler

Eğitimciler, Harun Kurt’un atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taze bir soluk getireceğini ifade ettiler. Kurt’un eğitimdeki yenilikçi yaklaşımı ve projeleri ile ilçedeki eğitim kalitesini daha da yükselteceği düşünülüyor.

HARUN KURT KİMDİR?

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Harun Kurt’un ÖZGEÇMİŞİ:

1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.

Ortaöğrenimini 1991 yılındaKahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1997 yılındaAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1998 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Trabzon’da göreve başladı.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı-İslam Felsefesi alanında yüksek lisansınıtamamladı.

2008 yılında Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesine Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2013 yılında Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcılığıgörevine devam etti.

04.12.2014 tarihinden 12.01.2018 tarihine kadar Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesi’ndeOkul Müdürüolarak görev yaptı.

12.01.2018 tarihinden 19.09.2022 tarihine kadar Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

19.09.2022 tarihinden 10.06.2024 tarihleri arasındaKahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü

nde Araştırmacı kadrosunda görev yaptı.

10.06.2024 tarihindeOnikişubatİlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ALDIĞI BELGELER:

-Teşekkür Belgesi (4 adet)

(2003-2020) (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık – Veren Makam : Kaymakamlık)

-Takdir Belgesi (1 adet)

(2006) (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık – Veren Makam : Kaymakamlık)

-Aylıkla Ödüllendirme (1 adet)

(2009) (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık – Veren Makam : Bakanlık)

-Başarı Belgesi (7 adet)

(2017-2023) (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık – Veren Makam : Kaymakamlık / Valilik /

Bakanlık)

-Üstün Başarı Belgesi (2 adet)

(2021-2022) (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık – Veren Makam : Kaymakamlık)

-Ödül (2 adet)

(2021-2023) (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık – Veren Makam : Valilik)

KURSLAR / SEMİNERLER

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Kurs ve Seminer (68 adet)

(Merkezi ve Mahalli Hizmet İçi Eğitim) (1999-2023)

(Öğretmenlik, Eğitim Yöneticiliği, Kişisel Gelişim, Mevzuat Bilgisi, Mesleki Gelişim vb. alanlarında.)