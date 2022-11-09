Haşiroğlu Tarhana KMTSO seçimlerinde tarafını belli etti!

Kahramanmaraş’ın ünlü tarhana firması Haşiroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftarslan tarhana üreticileri olarak tarhananın Maraş dondurması kadar bilinir bir hale gelebileceğini belirterek; “KMTSO yöresel ürün yelpazesinde faaliyet gösteren firmalara destek verdiği takdirde birçok çalışmanın daha hızlı ilerleyeceğini biliyoruz. Mevcut yönetimden alamadığımız bu feyzi ve ışığı inşallah Beyaz Liste ile Mustafa Buluntu başkandan alacağımıza inanıyoruz.” Dedi

BULUNTU BAŞKAN’IN VİZYONEL BAKIŞI BİZİ ETKİLEDİ

İş İnsanı Buluntu’nun diğer sektörlere olduğu gibi yöresel ürünler sektörüne de bakış açısının, öneri ve fikirlerinin kendilerini çok etkilediğine vurgu yapan Genç İş İnsanı Çiftarslan; “KMTSO Başkan Adayı Mustafa Bey’le oturup konuştuğumuzda yapacakları ve projeleri bizi çok etkiledi. Sektörümüzün sorunlarıyla ilgili sohbet ettiğimizde sorunların çözümü ve sektörümüzle ilgili birbirinden önemli proje ve fikirlerini sunması sektöre verdiği ve işine verdiği önemi gösterdi. Sektörümüze vizyonel bir bakış açısıyla baktı, kendi vizyonumuzla örtüştüğü için Mustafa Buluntu Bey’i destekleme kararı aldık. Hem sektörümüz hem de Kahramanmaraş için çok ciddi adımlar atılacağına inanıyorum.

HEM SANAYİ HEM TİCARET TARAFINA AYNI İLGİ GÖSTERİLECEK

Kahramanmaraş’ta Sanayi ve Ticaret kavramları aynı oda bünyesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu zamana kadar genellikle sanayi tarafı daha ağır basmış ve ticaret tarafına yeteri kadar ilgi gösterilmemiş. Mustafa Buluntu başkanla inşallah hem sanayi hem de ticaret tarafı aynı değeri görecekler. Bilindiği üzere Paris, Dubai ve İstanbul’da gıda alanında dev fuarlar düzenlenmektedir. Gıda sektörleri açısından fuarlar dünyadaki ticaretin merkezleridir. İnşallah Buluntu yönetiminde üreticileri bu fuarlara katılmaları için destek olacağız ve fuarlardaki yerlerini almalarını sağlayacağız.

YÜZ YÜZE BULUŞMALAR VE FESTİVALLER SEKTÖRLERE CANLILIK GETİRECEK

Dev market zincirlerinin tedarik bölümleriyle üreticileri yüz yüze buluşturacağız. Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri tüm Türkiye’deki hatta belki de dünyanın farklı ülkelerindeki raflarda yerini alabilecek. Bunların hepsi çalışma ve planlamayla olur. Bunun yanında ürünlerin daha iyi tanıtılmasını sağlayacak özellikle metropol illerde festivallerin düzenlenmesine de katkı sunacağız. Hatta 2023 yılı neden Dondurma, Biber ve Tarhana yılı ilan edilmesin. O yıl tüm dijital ve basında yöresel ürünlerimizin reklamı neden yapılmasın.

KRİZ DÖNEMLERİNDE PROJE ÜRETEN ODALAR İLLERİNE KATKI YAPTI

Bilindiği üzere dünyadaki küresel kriz bu anlamda tüm ülkeleri etkiledi. Fakat ülkelerin kendi illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarıyla birlikte olan yenilikçi projeler geliştiren iller o krizden en az etkilenen illerdir. Biz KMTSO ile el ele, iç içe ve vizyonel olarak çalıştığımızda ekonomik anlamda daha iyi yerlerde olacağımız kesin. Birde tabiki Turizm var, turizm en kriz dönemlerde ve en zorlu aşamalarda o şehrin esnafı ve halkı turizm gelirleriyle hayatlarını idame ettirebiliyor. Krize rağmen turizmin getirisi oluyorsa o sektöre de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu noktada turizm noktasında da şehrimizi çok iyi kalkındırmak istiyoruz.

ODADAN YETERİ KADAR DESTEK ALAMAYAN SEKTÖRLERLE EL ELE YÜREYECEĞİZ

Bu seçim çalışmalarında gördük ki; esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, toplantılarda bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odasının esnafımıza yeteri kadar destek sağlamadığına şahit olduk. İnşallah her sektörden bir temsilci kendi sektöründe sektörünü temsil edecek. Sektörüne hizmet edecek, genç ve vizyonel isimlerden oluşan, ne istediğini bilen, hizmet etmek için bir an önce işin başına geçmek için sabırsızlanan bir ekiple bu yola girdik.

BEYAZ LİSTEDE BULUŞURUZ

Kahramanmaraş gerçekten çok potansiyele sahip, çok büyük sanayi değerlerine, turizm ve ticaret potansiyeline sahip bir kent. İnşallah biz şehrimizin gün yüzüne çıkmamış kısmını, üzeri tozlanmış bu pırlantayı parlatıp tüm Türkiye’ye, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere bizim oy pusula rengimiz Beyazdır. İnşallah Kahramanmaraş Beyazla üretecek, gelişecek ve büyüyecek. Hep birlikte Beyaz’da buluşalım.”