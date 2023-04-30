Hollanda, Expo 2023 Sergi Alanı’na Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi Açtı

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan EXPO 2023’ün uluslararası katılımcı ülkelerinden biri olan Hollanda, yaşanan deprem felaketinin ardından anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Hollanda’nın Türkiye Büyükelçiliği, EXPO 2023 Sergi Alanı’ndakigeçici barınma tesislerinde kalan özel çocuklara destek olmak ve öğrencilerin eğitimi, kadınların ise dinlenmeleri amacıyla Arasta Çarşısı’na Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi adını verdikleri eğitim sınıfı oluşturdu.

Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin açılışı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Hollanda Türkiye Büyükelçisi JoepWijnands, İNG Bank Ceo’su Steven Van Rijksweijk ile Hollanda’dan gelen davetliler ve depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca Hollandalı firmaların katkılarıyla,İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Enstrüman Destek Fonu kapsamındaenstrümanlarını kaybeden Kahramanmaraşlı müzik öğretmenleri ve öğrencilerine yeni enstrümanlar dağıtıldı.

Sema Çitfçi Çocuk Tiyatro Topluluğu’nun ‘Jip ve Janneke – Birlikte Oynayalım mı?’ adlı çocuk tiyatrosu gösterisiyle başlayan program, müzik aletlerinin teslim edilmesiyle başladı.

“Ülkeler arası yardımlaşmamız çok üst düzeydeydi”

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, depremlerin ardından uluslararası ve ulusal yardım faaliyetlerine değinerek, “6 Şubat’ta sadece Kahramanmaraş değil 11 ilimiz, maalesef çok ciddi bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bizim milletimizin çok önemli bir özelliği var, sıkıntılı günlerde hızlıca topyekûn yardımlaşma içerisinde oluruz. Bu deprem felaketinde gördük ki hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkeler arası yardımlaşmamız çok üst düzeydeydi. Çeşitli ülkelerden 100’lerce kurtarma ekibi afet bölgesine geldi, depremzedelere yardım etti. Uluslararası alanda yardımlaşma konusunda önemli mesafeler kat edildi. Bugün Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi JoepWijnands burada depremzede ailelerimiz ve çocuklarımızla bir araya geliyor. Arasta Çarşımızda uluslararası yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine imza atarak güzel bir eğitim sınıfı oluşturdular ve adına da Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi adını verdiler. Ayrıca bugün Hollanda’nın da Kral Günü. Kendilerine böyle özel günlerinde bizimle birlikte oldukları ve özellikle depremzedelerde günü geçirmek istedikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız özellikle çocuklarımızı ve kadınlarımızı hedef almaktı”

Kahramanmaraş’a eli boş gelmek istemediklerini belirten Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi JoepWijnands ise Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin çocuklar ve kadınlara yönelik anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi. Wijnands, “Buraya gelirken elimiz boş gelmek istemedik ve İNG Bank’ın katkılarıyla burada yeni çalışmalar yapmak istedik. Amacımız özellikle çocuklarımızı hedef almaktı, onlar bizim geleceğimiz. Buna uygun olarak burada bir eğitim ve yaşam merkezi oluşturduk. Buranın adını da Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi olarak belirledik. Lale, Hollanda’nın simgesi olmakla birlikte, Hollanda’ya Türklerden gelmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum, burada olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“İNG Bank olarak Kahramanmaraş’ta olmaktan mutluluk duyuyoruz”

İNG Bank Ceo’su Steven Van Rijksweijk de Kahramanmaraş’ta İNG Bank’ın önemli bir İnovasyon Merkezi’nin olduğuna dikkat çekerek, her zaman depremzede vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Rijksweijk, “Uzun yıllardır Türkiye’nin her yerinde İNG Bankası olarak hizmet veriyoruz. Bu güzel ülkede çok sayıda çalışma arkadaşımız var. 600 kişiyi de burada Kahramanmaraş’ta İnovasyon Merkezi’nde istihdam ediyoruz. Gururla söyleyebilirim ki bu bölgeye hizmet veriyorlar. Çocuklarımız ve kadınlarımızın eğitimine destek verecek böyle bir merkeze katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum. 65 bin İNG Bankası çalışanı adına söyleyebilirim ki bu zorlu süreçte her zaman sizlerle olduk. 40 ülkede İNG çalışanları sizin için ne yapabileceğini düşündü ve nasıl katkıda bulunuruz diye düşünerek para toplamaya başladılar. 7,5 milyon Euro’luk bir meblağ toplandı ve bunun yarısı buradaki ekiplere ve barınma ihtiyacı olanlara iletildi. Geri kalan yarısı ise UNİCEF’e iletildi. Türkiye ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz ve bu bölgeyi tekrar birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Mahçiçek, günün anısınaHollanda’nın Türkiye Büyükelçisi JoepWijnands’e EXPO 2023 mozaiği hediye etti.