İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti

İl Başkanı Çevik, Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin İstanbul'da görevine başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti. Ayrıca Temurci'nin liyakatli, dürüst ve beyefendi kişiliği ile tanınmasının takdirle karşılandığını ifade etti.

Muharrem Çevik, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin İstanbul'a hayırlı işler yapacak bir yetenek olduğunu ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inandığını belirtti. Çevik, Temurci'nin liyakat, dürüstlük ve samimiyet gibi önemli değerleri benimseyen bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

Gelecek Partisi'nin Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'ye tebriklerini ileterek, partinin İstanbul'daki çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca Temurci'nin liderlik ve yönetim becerilerini takdir ettiğini belirtti.

Gelecek Partisi, Türkiye'nin geleceği için liyakat, dürüstlük ve adalet ilkelerini ön planda tutan bir siyasi harekettir. Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin atanması, partinin İstanbul'da güçlü bir temsilcilik yapısı oluşturmak amacıyla yapılan stratejik bir hamledir.

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik'in Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'yi tebrik ettiği bu buluşma, parti içindeki birlik ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir adımdır. Gelecek Partisi, Türkiye'nin daha adil, daha kalkınmış ve daha güçlü bir geleceği için çalışmalarına devam edecektir.