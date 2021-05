İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi - 5

Yazlık alanı ise aşağı yukarı 200 MT kare alanı olan,çam ağaçları ile çevrili bir mekandı.,

Hasan usta bel fıdığından muzdaripti pek ayakta duramıyordu.!

Çayı bile müşteriler dolduruyor,hali ile temizliği haftada bir gün yenge hanımın temizlik yapması ile tamamlanıyordu.!

Duvar boyaları solmuş , bakımsız bir mekandı.!

Delikanlı,hasan usta ben senin burdaki alışkanlıklarına göre hareket edeyim,çayı nasıl demliyordun diye sordu.?

Hasan usta yav çay nasıl demlenirse öyle yapıyorum dedi.!

Anlaşılan hasan usta her şeye boş vermiş bir görüntü çiziyordu.!

Aslında delikanlı ömründe hiç çay demlememişti.!

Ama esnaf olarak yetiştiğinden burayı çok iyi çevireceğini biliyordu.!

Hasan usta delikanlıya sordu.?

Hiç para almadan nasıl çalışacaksın.?

Delikanlı askerden gelelim bir sene oldu,ömrüm boyunca babamın yanında karın dokluğuna çalıştım, sanada karın dokluğuna çalışacağım benim için değişen bir şey yok dedi.!

Hasan usta,o vakit babanla niye bozuştun diye sordu.?

Babamla hiç bozuşmadım ki.!

Sadece üvey annemin ya o,ya ben demesine, babam hanımını tercih etti.!

Hasan usta,Tövbe Tövbe insan evladı için değil bin hatunu dünyayı değişmez var bunda bir iş dedi.!

Kim bilir hasan usta o çatal dili ile babama ne yalanlar söylemiştir,tabi ben bilmiyorum ne dediğini onun için kendimi savunamadım .!

Akşam yorgun argın işten geldim,oruçluydum,yorgundum,top attı,su ile orucumu açtım,yemek yapılmamıştı,bende,eve gelirken bir koyun bud'u almıştım, biraz et kavurdum, analığım mutfağa gelip bizde açız niye et kavurdun dedi, babama seslendi,bak oglun et kavurmuş bizde yemek yemedik niye beklemiyor dedi, babam ona uydu bana bağırıp çağırmaya başladı.!

Babama,akşama kadar dükkanda çalıştım yorgunum,oruçluyum,açım, senin karın bu etin sözünü edeceğini bildiğim için bak,etin sinirlerini kavurdum sadece yağına ekmek banmak için dedim.!

Kadın babama döndü,sinirle ben babamın evine gidiyorum dedi.!

Babam ona dünya kadar dil döktü.!

Kadın babama dedi ki, ya o, ya ben,tercihini yap.!

Babam hiç terettüt etmeden beni evden kovdu işte bütün mesele bu dedi delikanlı.!

Hasan usta,geçmiş olsun Allah kimsenin başını bozmasın,ikinci evlilikler nedense böyle oluyor.!

Akşam olmuş hasan usta, delikanlı ben gidiyorum kusura bakma dükkanı üstüne kitlemek zorundayım dedi.!

Delikanlı hayırlı akşamlar güle güle dedi.!

Delikanlı hasan ustaya hak verdi tanımadığı bilmediği, babasının bile evden kovduğu bir yabancıya dükkanını teslim edemez diye düşündü.!

Dolapta bir kaç domates,hıyar ve zeytun vardı bir parçada öğleden kalma ekmek,akşam yemeği yaptı delikanlı.!

Sonra dükkanı iyice temizledi,yerleri yıkayıp,camları sildi,bardakları,detercanla bir güzel yıkadı,sonra biraz televizyon seğir etti ve ilk gününü böyle geçirdi.!

Delikanlı için yeniden bir hayat başlıyordu ,zor olacak ama başarmalıydı.!

Kim bilir belki işini gücünü düzler bir ev tutar içine eşyalar alır,kardeşini bile yanına alırdı,hayal aleminde uykuya dalmıştı delikanlı.!

ARKASI YARIN