İrfan Karatutlu, “Kahramanmaraş’ta 3 firma vatandaşı mağdur ediyor”

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton üreticisi firmaların depremzede vatandaşlara yaşattığı mağduriyeti gündeme getirdi.

Daha önce çimentoyu yüksek fiyattan sattığı için cezaya çarptırılan bir firma dahil toplam 3 firmanın, çevre illerde 1.400-1.500 TL olan betonun metreküpünü 2.200-2.300 TL’ye sattığını söyleyen Karatutlu, “Ticaret Bakanlığı’nın özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm deprem illerinde beton üreticisi firmalar üzerinde gereken denetimi yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.