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İrfan Karatutlu, “Kahramanmaraş’ta 3 firma vatandaşı mağdur ediyor”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton üreticisi firmaların fahiş fiyatla beton sattığını belirterek, Ticaret Bakanlığı’nı gerekli denetimleri yapmaya davet etti.

İrfan Karatutlu, “Kahramanmaraş’ta 3 firma vatandaşı mağdur ediyor”

İrfan Karatutlu, “Kahramanmaraş’ta 3 firma vatandaşı mağdur ediyor”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton üreticisi firmaların fahiş fiyatla beton sattığını belirterek, Ticaret Bakanlığı’nı gerekli denetimleri yapmaya davet etti.

30 Kasım 2023 Perşembe 11:22

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton üreticisi firmaların depremzede vatandaşlara yaşattığı mağduriyeti gündeme getirdi.

Daha önce çimentoyu yüksek fiyattan sattığı için cezaya çarptırılan bir firma dahil toplam 3 firmanın, çevre illerde 1.400-1.500 TL olan betonun metreküpünü 2.200-2.300 TL’ye sattığını söyleyen Karatutlu, “Ticaret Bakanlığı’nın özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm deprem illerinde beton üreticisi firmalar üzerinde gereken denetimi yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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İrfan Karatutlu“Kahramanmaraş’ta 3 Firma Vatandaşı Mağdur Ediyor”
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