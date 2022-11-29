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İyilik iyileştiriyor!

Bugün kendimi geçmişe götüreyim derken , yapmış olduğum bir hatanın da farkına varmış oldum.

İyilik iyileştiriyor!

İyilik iyileştiriyor!

Bugün kendimi geçmişe götüreyim derken , yapmış olduğum bir hatanın da farkına varmış oldum.

29 Kasım 2022 Salı 10:53

2005 yılında tapu müdür yardımcısı olabilmek için Ankara Oran sitesindeki Eğitim Daire Başkanlığında bir aylık eğitim sürecinde çok kişi tanıdım.

Bu kişiler sıradan kişiler olmasa bile farklı bir göz temasıyla ilgimi çekmemişlerlerdir. Ta ki eğitimin 10. Gününde karşıdan gelen ve kim olduğunu bilmediğim uzun boylu, gür kaşları, pala bıyıklı , yakışıklı bir beyefendi ile karşılaştım. yüzündeki tebessüm çok temiz, sevecen bir insan olduğu çağırştırdı bende.

Yürürken beni geçti ve arkadan bakakaldım , ta ki bir Memurun kendisine hitap etmesiyle eğitim daire başkanı olduğunu öğrendim. Onun bu kişiliği bende çok olumlu bir hava estirmişti.

Biri bana bu adam tapu ve kadastro genel müdürlüğü eğitim daire başkanı “DR. BEKİR TARIK YİĞİT “dedi.

Bu Adam kişilik kavramının bütün belirtilerini ve bu özelliklerine sahip bir kişiliği taşıyan insan olduğuna dair inancım arttı. Çeşitli toplumlarda kalmış, bu kültürel yapı içerisinde öğrenmiş olduğu yeni özellikleriyle kişiliğini olumlu ve inançlı bir şekilde geliştirdiği apaçık ortadaydı.

Luthans, kişilik gelişiminde aile ve sosyalleşme prosesi vurgusunu sanki bu adam İçin tanımlamıştı. Bende de onunla tanışma istemi iyiden iyiye artmıştı. Herkese ona nasıl ulaşacağımı sorgulamaya başladım.

Bir hizmetli bana “iyi yürekli biri ,direk yanına git .” Dedi böyle söylediği an heyecanlı heyecanlı başkanlık sekreterine , “ başkanla görüşmek istediğimi söyledim.”

- “ ne görüşeceksin” diye de sorunca bende :

-“ öylesine .”dedim sekreter gülerek Başkana haber verdi , Başkan hemen kapıya geldi , çok büyük öneme sahip birini karşılar gibi beni karşıladı. Oturduk çay içtik , heyecanlı olduğumu farketmişti ve bütün heyecanımı çok kısa sürede aldı , beni yemeğe davet etti.

Oran sitesinde ki bir restorantta yemeğe gittik. Yanında Hasan abi diye eski bir MSP milletvekili vardı , Başkan dehşet bilgisiyle , Güler yüzlü ve temiz kalpli kişiliği ile içimde dehşet bir sevgi uyandırmıştı. Sonra ailevi yapımı sordu , mezuniyetimi sorunca fakülte mezunu olduğumu söyledim. Eğitim ile ilgili biri olduğu İçin daha üst seviyelerde eğitime devam etmemi istedi , sonra içten samimiyeti dostluğumuzu arttırdı.

İlgimi çekmişti ve bu ilgiden dolayı icraatlarını bir bir görmeye başladım , bunlardan bir tanesi ve en önemlisi şuydu ( düzenlediği eğitimlerle tapu kadastro genel müdürlüğüne adeta çağ atlattırıyordu. Eğitimin fedaisiydi. Sahip olduğu özellikleriyle , yönetici olarak astlarını iyi - motive ederek , çok iyi iletişim kuruyordu.

Tapu kadastro meslek eğitimlerinin yanında kalite ve etik alanında da kazanımları küçümsenemeyecek derecededir. Azimli, güvenilir olma, başarı kazanma güdüsü , planlı ve programlı olma gibi özellikleriyle başarısını daha da arttırıyordu özellikle bana vermiş olduğu eğitim motivasyonuyla yükseklisans ve doktora eğitimimi tamamlamama rağmen hala onun motivasyonu ihtiyacım vardır. Bu yapısıyla onun tanımına uyan kişilik yapısı “ BAŞARILI “ bir kişiliktir. Bu özelliğinde esnek, kendini geliştirmek için gayret gösteren, enerjik, faydacı ve etkileyici bir yapıya sahiptir.

Bana bu kadar yol kat ettiren yüksek kişilikli bu insana ne yapsam karşılığını veremiyorum.

Ancak şöyle bir tanımlama yapmak gerekirse Kahramanmaraşlı“ Sayın Dr. Bekir Tarık Yiğit , çok yüksek kalibre ve kırata sahiptir. Bu ülkenin her ferdinin sizin yönetiminize ihtiyacı vardır.

SAYGILARIMLA …

DR. HALUK SARUHAN

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İyilik Iyileştiriyor!
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