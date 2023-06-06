Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği ‘Kahraman Gençlik’ uygulaması büyük ilgi görmeye devam ediyor. İOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen uygulamanın kullanıcı sayısı 110 bine ulaştı. Kahraman Gençlik uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek kayıt olan 15 – 30 yaş arasındaki gençler, hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinden haberdar oluyor hem de etkinliklere katılarak çeşitli hediyeler kazanabiliyor. Uygulama; İOS cihazlarda App Store, Android cihazlarda ise Play Store’den indirilebiliyor.