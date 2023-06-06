Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı
Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin...
Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı Atağını Sürdürüyor
Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı...
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya...
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...

Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kahraman Gençlik’ uygulaması 110 bin kullanıcıya ulaştı. Uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek kayıt olan gençler, hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinden haberdar oluyor hem de çeşitli hediyeler kazanıyor.

Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Kahraman Gençlik Uygulaması 110 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kahraman Gençlik’ uygulaması 110 bin kullanıcıya ulaştı. Uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek kayıt olan gençler, hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinden haberdar oluyor hem de çeşitli hediyeler kazanıyor.

06 Haziran 2023 Salı 13:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği ‘Kahraman Gençlik’ uygulaması büyük ilgi görmeye devam ediyor. İOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen uygulamanın kullanıcı sayısı 110 bine ulaştı. Kahraman Gençlik uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek kayıt olan 15 – 30 yaş arasındaki gençler, hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinden haberdar oluyor hem de etkinliklere katılarak çeşitli hediyeler kazanabiliyor. Uygulama; İOS cihazlarda App Store, Android cihazlarda ise Play Store’den indirilebiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi
Genç Osman servis yolu 6 milyona yenilendi
Yunanis'tanı Hakan Fidan korkusu sardı!
Yunanis'tanı Hakan Fidan korkusu sardı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İhaleye Davet
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İhaleye Davet
Başkan Güngör; “Toplu taşıma ücretlerini minimum seviyede tutmak için esnafa desteğimiz devam edecek”
Başkan Güngör; “Toplu taşıma ücretlerini minimum seviyede tutmak için esnafa desteğimiz devam edecek”
KSÜ heyetinden Kırgızistan'a ziyaret!
KSÜ heyetinden Kırgızistan'a ziyaret!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber