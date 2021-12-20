Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!

Olay sonrası tepki toplayan Sarıkaya'ya bir tepki de (KMAGC) Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden geldi.

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti başkanı Serkan Ercüment Kuzu’nun yazılı açıklaması şöyle;

"Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e şiddet uygulamasını kınıyoruz.

Bu kabul edilemez bir davranıştır.

insanlık dışı, basın meslek ve onuruna yakışmayan bu şiddet yalnızca bir özür dilemekle geçiştirilemez.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, gazetecilik mesleğinin etik değerler kapsamında var olabilmesi ve geleceği için Cemiyetler temel koşuldur.

Benzer bir talihsizliğin bir kez daha yaşanmamasını diliyor, mesleğimiz adına acil düzenleyici kararların atılmasını talep ediyoruz."