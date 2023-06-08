Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kurban kesim ücretini açıkladı!

Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda kurban kesim ücretleri de karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İmar plan teklifleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla çocuklara yönelik gerçekleştirilecek psiko-sosyal destek projelerinin görüşüldüğü toplantıda, kurban kesim ücretleri de karara bağlandı.

Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık kesimhanelerinde büyükbaş hayvan kesim ücreti bin 650 TL olarak belirlendi.

Küçükbaş hayvan kesim ücreti ise Kılılı’da 400, diğer kesimhanelerde 350 TL olarak karara bağlandı.

Geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarının kurulumu, kalıcı konutlar vemikrobölgeleme çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler aktaran Başkan Güngör, toplantının ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi.