Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında

Depremin yol açtığı yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, afet sonrası çocukların yaşayabileceği travmaları en aza indirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için de faaliyetlerine devam ediyor. Geçici barınma alanlarına çocuklar için oyun grubu ve spor alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde birbirinden eğlenceli tiyatro gösterilerini de miniklerle buluşturuyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde kurulan geçici barınma merkezlerini ziyaret eden gösteri ekibi, sahneledikleri oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor. Renkli dekor ve kostümlerle miniklerin dikkatini çeken tiyatro gösterileri, çeşitli müzik ve danslarla da çocukların neşe kaynağı oluyor. Oyuncularla birlikte şarkılar söyleyip dans eden çocuklar bir yandan doyasıya eğlenirken bir yandan da sosyalleşiyor.