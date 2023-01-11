Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere müzikseverler adeta akın etti. Münevver Çanlıca ve Mustafa Uzuner şefliğinde Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicilerini Sefa Geldiniz Dostlar parçasıyla selamladı. Konserin devamında; Gamzedeyim Deva Bulmam, İncecikten Bir Kar Yağar, Kıskanırım Seni Ben, Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel, Nasıl Geçti Habersiz, Gönül Penceresinden ve Aşkın Kanunu gibi birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerini dinleyiciler için seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde dinleyiciler de hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Koro üyeleri ve saz heyeti, performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konser, protokol üyeleri tarafından koro üyelerine hediye ve teşekkür belgesi takdimiyle noktalandı.