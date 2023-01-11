Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehrin Kültür Sanat Etkinlikleri...
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan...
Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan...

Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte koro, birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerini dinleyiciler için seslendirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte koro, birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerini dinleyiciler için seslendirdi.

11 Ocak 2023 Çarşamba 14:58

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere müzikseverler adeta akın etti. Münevver Çanlıca ve Mustafa Uzuner şefliğinde Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicilerini Sefa Geldiniz Dostlar parçasıyla selamladı. Konserin devamında; Gamzedeyim Deva Bulmam, İncecikten Bir Kar Yağar, Kıskanırım Seni Ben, Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel, Nasıl Geçti Habersiz, Gönül Penceresinden ve Aşkın Kanunu gibi birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserlerini dinleyiciler için seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde dinleyiciler de hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Koro üyeleri ve saz heyeti, performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konser, protokol üyeleri tarafından koro üyelerine hediye ve teşekkür belgesi takdimiyle noktalandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret
Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
KMTSO, Basınla Buluştu
KMTSO, Basınla Buluştu
DSİ Kahramanmaraş’ta onlarca personel alacak!
DSİ Kahramanmaraş’ta onlarca personel alacak!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 5 Bin Kitap Bağışladı
Kahramanmaraş Büyükşehir, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine 5 Bin Kitap Bağışladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber