Kahramanmaraş Edebiyat Yolunu 5.5 Milyon Sürücü Kullandı

4,6 milyar liraya mal olan Edebiyat Yolu üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki yapımı tamamlanmasıyla hizmete açılan tünellere, Yedi Güzel Adam Ali Kutluay, Erdem Beyazıt, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç, Sezai Karakoç, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verilmişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 tünelden açılış gününden bugüne 5.5 milyon aracın geçtiğini bildirdi.