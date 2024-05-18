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Kahramanmaraş gençlere bedava internet verilecek!

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Kahraman Gençlik” uygulamasını akıllı cihazlarına yükleyerek görevi tamamlayan tüm gençlere haftalık 2 GB internet hediye edecek.

Kahramanmaraş gençlere bedava internet verilecek!

Kahramanmaraş gençlere bedava internet verilecek!

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Kahraman Gençlik” uygulamasını akıllı cihazlarına yükleyerek görevi tamamlayan tüm gençlere haftalık 2 GB internet hediye edecek.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:31

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren, çeşitli kültür sanat etkinlikleri ve atölyeleri gençlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da özel bir çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinin “Kahraman Gençlik” uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek 19 Mayıs’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in sosyal medya hesaplarından birini takip eden tüm gençlere haftalık 2 GB internet hediye edilecek.

Kahraman Gençlik uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek kayıt olan gençler, hem Büyükşehir Belediyesinin etkinlik ve faaliyetlerinden haberdar olurken hem de 2 GB internet kazanma fırsatı yakalayacak.

Kahraman Gençlik uygulaması; İOS cihazlarda AppStore’den, Android cihazlarda ise Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Uygulamada 19 Mayıs haricinde de sürekli çeşitli görevlerle internet ve hediye kazanma şansı devam edecek. Yapılan açıklamada, etkinliğin 19 Mayıs’ta başlayıp 20 Mayıs itibariyle sona ereceği, kazanılan 2 GB internetin de 7 gün içerisinde hatlara tanımlanacağı belirtildi.

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Kahramanmaraş Gençlere Bedava Internet Verilecek!
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