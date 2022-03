Kahramanmaraş halk ekmek’te üretim kapasitesi artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halk ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla halk ekmek fabrikasında üretilen ekmek sayısının arttırılacağını vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Halk ekmek fabrikamızda günlük 45 bin civarında ekmek ve 20 bin civarında da simit ve poğaça üretiyoruz. Ramazan ayı boyunca da üretimlerimiz devam edecek. Ramazan ayı boyunca halk ekmek fabrikamızda üretilen ekmek sayısını artırarak yaklaşık 80 bine çıkarma kararı aldık. Ayrıca Ramazan’da da şehir genelinde bulunan 81 halk ekmek büfesinden satışlarımız devam edecek” dedi.

Halk Ekmek 1,60 TL

Artan maliyetlere rağmen halk ekmeğe zam yapılmadığının altını çizen Başkan Güngör, “Bilindiği üzere ekmek üretiminde kullanılan birçok ürünün maliyeti arttı. Dolayısıyla bizim ekmek üretim maliyetimiz de arttı. Ancak bizler halk ekmeğin fiyatında hiçbir değişiklik yapmadık. Vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca 1,60 TL’den halk ekmeği satın alabilecek” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç Sahipleri Gözetiliyor

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak her ay düzenli olarak 15 binin üzerinde ailemize yardımda bulunuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde 20 binin üzerinde ailemize de defaten yardımda bulunduk. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin ekmek ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.