Kahramanmaraş hastaneleri için sürekli işçi alımı başvuruları başladı!

İlan Detayları ve Kontenjanlar:
Kahramanmaraş: 5 Kişi
İlan Numarası: 00007954917
Karabük: 2 Kişi
İlan Numarası: 00007954922
Karaman: 1 Kişi
İlan Numarası: 00007954923
Kars: 2 Kişi
İlan Numarası: 00007954928
Kastamonu: 2 Kişi
İlan Numarası: 00007954951
Kayseri: 1 Kişi
İlan Numarası: 00007954956
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Başvuru Şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
İlan tarihi ile 40 yaşından büyük olmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Kamu kurumlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslara uygun niteliklere sahip olmak
Başvuru ve Kura Çekimi:
Başvurular 4 - 8 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kura çekimi 22 Aralık 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.
Başvuru Adresi:
İŞKUR Elektronik Başvuru
Sağlık Bakanlığı, personel alımında eski hükümlü/TMY statüsündeki adayları bekliyor. Başvuran adaylar arasında kura çekimi ile belirlenecek olan işçiler, hastanelerde temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek.