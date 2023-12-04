Kahramanmaraş hastaneleri için sürekli işçi alımı başvuruları başladı!

İlan Detayları ve Kontenjanlar:

Kahramanmaraş: 5 Kişi

İlan Numarası: 00007954917

Karabük: 2 Kişi

İlan Numarası: 00007954922

Karaman: 1 Kişi

İlan Numarası: 00007954923

Kars: 2 Kişi

İlan Numarası: 00007954928

Kastamonu: 2 Kişi

İlan Numarası: 00007954951

Kayseri: 1 Kişi

İlan Numarası: 00007954956

...

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

İlan tarihi ile 40 yaşından büyük olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Kamu kurumlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslara uygun niteliklere sahip olmak

Başvuru ve Kura Çekimi:

Başvurular 4 - 8 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kura çekimi 22 Aralık 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Adresi:

İŞKUR Elektronik Başvuru

Sağlık Bakanlığı, personel alımında eski hükümlü/TMY statüsündeki adayları bekliyor. Başvuran adaylar arasında kura çekimi ile belirlenecek olan işçiler, hastanelerde temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek.