Kahramanmaraş heyeti, Ankara’yı ziyaret etti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli programlara katılmak için gittiği Ankara’da; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen’i ziyaret etti.

Devamında AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ile Tanıtım ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Heyet, nazik misafirperverlikleri için AK Parti Genel Başkan YardımcılarıMustafa Şen, Nihat Zeybekçi ve Hamza Dağ’a teşekkür etti.