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Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesinde Kuddusi Baba Bulvarı’nın 5 Aralık Salı gününe kadar tek yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!

Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesinde Kuddusi Baba Bulvarı’nın 5 Aralık Salı gününe kadar tek yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 16:51

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesinde Kuddusi Baba Bulvarı’nın 5 Aralık Salı gününe kadar tek yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; KASKİ Genel Müdürlüğünce bölgede gerçekleştirilecek yağmursuyu hattı imalatları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş Için Kapalı Yol Uyarısı!
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