Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat ilçesinde Kuddusi Baba Bulvarı’nın 5 Aralık Salı gününe kadar tek yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; KASKİ Genel Müdürlüğünce bölgede gerçekleştirilecek yağmursuyu hattı imalatları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.