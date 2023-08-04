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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde İletişim ve Turizm Fakülteleri Kuruldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi çatısı altında İletişim ve Turizm Fakülteleri kuruluyor. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “İletişim ve Turizm Fakülteleri üniversitemize, Kahramanmaraş’a ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olsun.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde İletişim ve Turizm Fakülteleri Kuruldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde İletişim ve Turizm Fakülteleri Kuruldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi çatısı altında İletişim ve Turizm Fakülteleri kuruluyor. KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “İletişim ve Turizm Fakülteleri üniversitemize, Kahramanmaraş’a ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olsun.”

04 Ağustos 2023 Cuma 13:46

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) bünyesinde 2 yeni fakülte kuruldu. 3 Ağustos 2023 tarih ve 7477 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 4 Ağustos 2023 tarih ve 32269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile KİÜ çatısı altında İletişim ve Turizm Fakültesi kuruldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İstiklal Üniversitesi’ni her geçen gün büyütmeye, yeni fakülteler, bölüm ve programlar ile başarı çıtasını yükseltmeye gayret edeceklerini söyledi. İletişim ve Turizm Fakülteleri’nin üniversiteye, Kahramanmaraş’a ve yükseköğretim camiasına hayırlı olması dileklerinde bulunan Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Üniversitemize 2 güzide fakülteyi daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4 Ağustos’ta yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İletişim ve Turizm Fakültelerimiz kurulmuş oldu. Her iki fakülte de kentimiz için büyük önem taşıyan alanlara hitap ediyor. Ve böylece, Kahramanmaraş gibi nice kalem erbabının yetiştiği bir kente, İletişim Fakültesi kazandırmış olduk. Yine gastronomisiyle, tabii, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizm de iddialı bir konuma gelmek isteyen Kahramanmaraş’ta Turizm Fakültesi kurulmuş oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

İstiklal Üniversitesi’ni daha da büyütmeye, tanınırlığını artırmaya ve öğrenci potansiyelini yükseltmeye gayretli olduklarını ifade eden Rektör Bakan, “Bilindiği üzere geçen hafta Airbus-Tusaş Havacılık Meslek Yüksekokulu’muz için TUSAŞ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Temel Kotil ile sözleşme imzalamıştık. Bu hafta da iki yeni fakülte kurduk. Ben bu süreçlerde desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü bu çalışmalar depremin yaralarının sarılması, hayatın normale dönmesi ve kentimizin yeniden ayağa kalkması için çok önemli. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde İletişim Ve Turizm Fakülteleri Kuruldu
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