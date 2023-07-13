Kahramanmaraş kadınlar takımı gümüş madalya ile döndü

Polonya’da 21 Haziran-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan 3. Avrupa Oyunları Trap Kadınlar Takım kategorisinde ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü gümüş madalya sahibi oldu.