Kahramanmaraş kadınlar takımı gümüş madalya ile döndü

Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü Polonya’da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları Trap müsabakasında milli sporcularımız Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Bursa Bölgesi sporcusu Dilara Bedia Kızılsu ikinci olarak gümüş madalyayı müzesine koydu.
Polonya’da 21 Haziran-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan 3. Avrupa Oyunları Trap Kadınlar Takım kategorisinde ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü gümüş madalya sahibi oldu.
Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü Polonya’da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları Trap müsabakasında milli sporcularımız Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Bursa Bölgesi sporcusu Dilara Bedia Kızılsu ikinci olarak gümüş madalyayı müzesine koydu.