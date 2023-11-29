Kahramanmaraş'ta 8 bin tl'lik Ufka Yolculuk yarışması başlıyor!

SERVER YAŞAM VAKFI tarafından desteklenen yarışma, Türkiye genelinde büyük ilgi görmekte olup bu yıl 11. kez gerçekleştirilecek.

Kayıtlar Başladı!

Ramazan ayının sultanıyla temalı olan yarışmanın kayıtları 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Başvurular, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden yapılacak ve 24 Mart 2024 Pazar günü saat 07.59'da sona erecek.

Ramazan Temalı Yarışma

Ufka Yolculuk Yarışması, her yıl farklı ve ilgi çekici konularıyla dikkat çekerken, bu yılki teması "Ramazan." Yarışma, unutulanları hatırlatmayı, farkındalık oluşturmayı ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazanılmasına aracı olmayı amaçlıyor.

Kategorilere Özel Kitaplar

Yarışma dört ayrı kategoride düzenleniyor: ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin. Her kategori için özel olarak hazırlanan kitaplarla sorulara kaynak oluşturuluyor.

Para Ödülleri

Online olarak iki aşamada gerçekleşecek yarışmada dereceye giren ilk 300 kişiye toplamda 673 milyon 200 bin lira değerinde para ödülü verilecek. Her kategori için ayrı ayrı belirlenen ödül miktarları, başarı sıralamasına göre dağıtılacak.

Kahramanmaraş'a Özel Ödüller

Kahramanmaraş'ta dereceye giren yarışmacılara, merkezi ödüllerin yanı sıra özel hediyeler de verilecek. Dereceye girenler arasında 1. olan kişiye 5000 TL, 2. olan kişiye 3000 TL, 3. olan kişiye 2000 TL, 4. ila 10. arasındakilere 1000 TL hediye çeki sunulacak.

Bilgiye Gerçek Ödül!

Yarışmanın ana felsefesi "Gerçek ödülü bilgi" olup, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve hayatlarına yön vermelerini hedeflemektedir. Detaylı bilgilere www.ufkayolculuk.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilmektedir.